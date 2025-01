Les infections nécrosantes de la peau, notamment la cellulite nécrosante et la fasciite nécrosante, sont des formes graves de cellulite. Ces infections provoquent la mort de la peau et des tissus infectés (nécrose).

La peau infectée est rouge, chaude, enflée, et des bulles de gaz peuvent se former sous la peau.

Les personnes ressentent généralement une douleur intense, se sentent très mal et présentent une forte fièvre.

Le diagnostic s’appuie sur un examen clinique, des radiographies et des analyses biologiques.

Le traitement consiste à retirer la peau et les tissus morts, ce qui nécessite parfois une chirurgie importante, et à administrer des antibiotiques par voie intraveineuse.

(Voir aussi Présentation des infections bactériennes de la peau.)

La plupart des infections cutanées ne provoquent pas la mort de la peau ni des tissus voisins. Parfois, cependant, une atteinte bactérienne peut entraîner une occlusion des vaisseaux artériels situés dans la région infectée. Cette occlusion entraîne la mort des tissus irrigués par ces vaisseaux par manque d’afflux sanguin. Les tissus morts sont dits nécrosés. Les défenses immunitaires de l’organisme, véhiculées par la circulation sanguine (comme les globules blancs et les anticorps), ne peuvent plus atteindre cette zone ; l’infection se propage rapidement et devient difficile à contrôler. Une personne peut mourir, même avec le traitement approprié.

Certaines infections nécrosantes se propagent profondément dans la peau, jusqu’à la surface des tissus conjonctifs qui recouvrent les muscles (fascia), et sont appelées fasciites nécrosantes. D’autres se propagent dans les couches superficielles de la peau et sont appelées cellulites nécrosantes. Plusieurs bactéries, comme Streptococcus et Clostridium, peuvent provoquer des infections nécrosantes de la peau, même si ces dernières sont souvent causées par une association de bactéries. L’infection nécrosante de la peau provoquée par les streptocoques, notamment, est surnommée « maladie mangeuse de chair » par la presse populaire, même si elle diffère peu des autres formes. La gangrène gazeuse (également appelée myonécrose clostridienne) est un type d’infection nécrosante de la peau qui touche le muscle et les tissus environnants et qui est généralement causée par des clostridies.

Certaines infections nécrosantes de la peau débutent dans les plaies par piqûre ou par lacération, surtout si elles sont souillées par de la saleté ou par des débris. D’autres se développent sur des incisions chirurgicales ou même en peau saine. Parfois, les personnes qui ont une diverticulite, une perforation intestinale ou des tumeurs dans l’intestin présentent des infections nécrosantes de la paroi abdominale, des parties génitales ou des cuisses. Ces infections se produisent lorsque certaines bactéries diffusent à partir de l’intestin et se propagent à la peau. Les bactéries peuvent initialement créer un abcès (poche de pus) dans la cavité abdominale et se propager directement à l’extérieur, vers la peau, ou peuvent être propagées par voie sanguine à celle-ci ou aux autres organes. Les diabétiques sont particulièrement sujets aux infections nécrosantes de la peau.

Les premiers symptômes des infections nécrosantes de la peau ressemblent souvent à ceux d'une infection cutanée courante : la cellulite. La peau peut paraître pâle initialement, mais elle devient rapidement rouge ou couleur bronze, chaude à la palpation et enflée. La douleur est intense. Ensuite, elle prend une couleur violacée et de grandes cloques remplies de liquide (bulles) se développent souvent. Le liquide de ces cloques est marron, aqueux et parfois nauséabond. Les zones de peau morte deviennent noires (gangrène). Certains types d'infection nécrosante de la peau, notamment les infections dues à des clostridies et des mélanges de bactéries, produisent du gaz. Le gaz crée des bulles sous la peau et parfois dans les cloques elles-mêmes, et la peau devient craquante au toucher. Initialement, la région infectée est extrêmement douloureuse, mais, quand la peau meurt, les nerfs ne fonctionnent plus et la zone perd sa sensibilité. Les muscles peuvent être touchés lorsque l'infection s'aggrave. Les personnes se sentent généralement très mal et présentent une forte fièvre, une augmentation de la fréquence cardiaque et une détérioration mentale qui va de l'état confusionnel à la perte de connaissance. La tension artérielle peut chuter en raison des toxines sécrétées par les bactéries et de la réaction de l'organisme à l'infection (choc septique). Les personnes peuvent développer un syndrome du choc toxique. Fasciite nécrosante Cette photo montre une infection cutanée potentiellement mortelle, au niveau lombaire, provoquée par des streptocoques.

Diagnostic des infections nécrosantes de la peau Examen clinique

Analyses de laboratoire Les médecins posent le diagnostic d’infection nécrosante de la peau sur son aspect, notamment en présence de bulles gazeuses sous-cutanées. Les radiographies peuvent mettre en évidence les gaz sous-cutanés. Les analyses de sang montrent en généralement une augmentation du nombre de globules blancs (leucocytose). Les bactéries spécifiques qui provoquent l’infection sont identifiées par une analyse des prélèvements de sang et de tissu (mise en culture). Cependant, les médecins commencent le traitement avant d’avoir reçu les résultats des analyses biologiques.

Traitement des infections nécrosantes de la peau Ablation chirurgicale des tissus nécrosés

Antibiotiques

Amputation, si nécessaire La fasciite nécrosante et la gangrène gazeuse sont traitées par ablation chirurgicale des tissus nécrosés et par traitement antibiotique par voie intraveineuse. Il est souvent nécessaire de retirer d’importantes quantités de peau, tissus et muscles et, dans certains cas, de procéder à l’amputation du bras ou de la jambe affecté(e). Il peut être nécessaire d’injecter aux personnes des volumes importants de liquides par voie intraveineuse avant et après la chirurgie. Les personnes qui présentent également un syndrome du choc toxique peuvent recevoir de l’immunoglobuline par voie intraveineuse.