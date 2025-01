Impétigo et ecthyma

L’impétigo et l’ecthyma provoquent des démangeaisons et sont légèrement douloureux. Les démangeaisons entraînent souvent un grattage excessif, surtout chez les enfants, et favorisent ainsi la propagation de l’infection.

L’impétigo provoque généralement des groupes de petites cloques qui se rompent et forment une croûte jaunâtre sur les ulcérations.

L’impétigo bulleux est similaire, hormis le fait que les ulcérations s’étendent rapidement pour former des cloques plus étendues. Les cloques peuvent prendre la forme d’une plaque rouge avant de former des vésicules plus grosses. Elles se rompent et exposent la peau à vif, qui se couvre d’une croûte jaunâtre.

Exemples d'impétigo Impétigo Dans l'impétigo, les groupes d'ulcérations se rompent et forment une croûte jaunâtre. Image publiée avec l'aimable autorisation du docteur en médecine Thomas Habif. Impétigo chez un enfant Cet enfant atteint d'impétigo présente des lésions croûteuses et jaunâtres groupées. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Impétigo bulleux Cette photo montre un impétigo bulleux sur l'abdomen d'un nourrisson. L'infection débute par une tache rouge, qui se transforme en petits boutons remplis de pus qui se rejoignent, finissant par former des cloques jaunes (vésicules) qui se rompent et forment des plaies croûteuses. ... en apprendre davantage SCIENCE PHOTO LIBRARY

L’ecthyma est une forme d’impétigo. Il se caractérise par de petits ulcères peu profonds d’aspect perforé qui contiennent parfois du pus. La croûte qui recouvre les ulcères est plus épaisse que la croûte de l’impétigo. Elle est de couleur brun-noir. La zone qui entoure les ulcères est généralement d’un rouge violacé et est enflée.