Folliculite et abcès cutanés

Les abcès cutanés sont des poches infectées, remplies de pus, chaudes et douloureuses, situées sous la surface cutanée et pouvant apparaître sur n’importe quelle partie du corps. Ils sont généralement rouges et protubérants. Les abcès peuvent faire 2 à plusieurs centimètres de diamètre.

Les furoncles et les anthrax sont des types d’abcès cutanés.

Les furoncles sont des abcès sensibles, plus petits et plus superficiels qui impliquent un follicule pileux et le tissu environnant. Les furoncles sont fréquents dans le cou, sur les seins, le visage et les fesses. Ils provoquent une gêne et peuvent être particulièrement douloureux lorsqu’ils touchent des zones sensibles (par exemple, le nez, les oreilles ou les doigts).

Exemples d'abcès cutanés Abcès cutané Furoncle (abcès) Le furoncle (abcès) de cette photo est une zone sensible, gonflée, remplie de pus. Photo fournie par le Dr Thomas Habif. Furoncle sous un sourcil Cette femme présente un furoncle enflammé et rouge sous le sourcil. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Anthrax Cette photo montre un anthrax trouvé à l'arrière de la nuque. Il est formé par un groupe de furoncles interconnectés, qui sont des follicules pileux enflammés, douloureux, remplis de pus. ... en apprendre davantage SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les anthrax sont des groupes de furoncles liés les uns aux autres sous la surface cutanée.

En l’absence de traitement, les abcès évoluent et se rompent, sécrétant un liquide crémeux, blanc ou rose. Les bactéries peuvent se propager de l’abcès jusqu’aux tissus adjacents et aux ganglions. Les personnes peuvent présenter une fièvre et ressentir un malaise général.

Les médecins diagnostiquent les abcès cutanés en se basant sur leur aspect. Parfois, les médecins envoient des échantillons de pus à un laboratoire afin d’identifier les bactéries responsables (mise en culture).

Un abcès cutané peut disparaître spontanément et des compresses chaudes peuvent accélérer le processus. Autrement, les médecins traitent un abcès en l’incisant et en drainant le pus. Après avoir drainé l’abcès, les médecins s’assurent que tout le pus a été évacué et rincent parfois les poches à l’aide de sérum physiologique. Les grands abcès, qui font plus de 5 centimètres de diamètre, peuvent nécessiter un tamponnement temporaire avec de la gaze.

En cas de drainage complet, un traitement antibiotique n’est généralement pas nécessaire. Cependant, des antibiotiques par voie orale peuvent être administrés pour les raisons suivantes :

Le drainage n’a pas fait disparaître l’abcès.

Le système immunitaire de la personne est affaibli.

L’infection s’est propagée à la peau environnante (cellulite).

La personne présente de nombreux abcès.

La personne présente un risque de développer une infection cardiaque (endocardite).

L’abcès se trouve au milieu du visage.

La personne a de la fièvre.

Les personnes présentant des furoncles récurrents peuvent se laver avec un savon liquide contenant des antiseptiques spéciaux et prendre des antibiotiques pendant 1 à 2 mois.