L’érythrasma est une infection des couches superficielles de la peau par la bactérie Corynebacterium minutissimum.

(Voir aussi Présentation des infections bactériennes de la peau.)

L’érythrasma touche surtout les adultes, en particulier les personnes diabétiques et celles qui vivent dans un climat chaud et humide.

L’érythrasma est plus fréquent au niveau du pied, où il provoque une desquamation, des fissures et des lésions cutanées entre les deux derniers orteils. Cette infection est également fréquente au niveau de l’aine, où apparaissent des tâches roses ou brunes de forme irrégulière, ainsi qu’une légère desquamation, en particulier dans la zone où les cuisses touchent le scrotum (chez les hommes). Les aisselles, les plis cutanés sous les seins ou sur l’abdomen, et la zone située juste devant l’anus (périnée) sont fréquemment touchés par cette infection, notamment chez les personnes diabétiques et les femmes d’âge mûr atteintes d’obésité.

Dans certains cas, l’infection se propage au tronc et à la région anale.

Cette photo présente les taches rose-brun de l'érythrasma dans les plis et autour des plis cutanés de l'aine. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Diagnostic de l’érythrasma Examen clinique Même si l’érythrasma peut être confondu avec une infection mycosique, les médecins peuvent aisément poser le diagnostic, car la peau infectée par Corynebacterium prend une couleur rouge corail sous la lumière ultraviolette.