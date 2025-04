L’érysipèle induit une plaque cutanée rouge, luisante, douloureuse et en relief. Les pourtours sont nets et ne se confondent pas avec la peau normale environnante. La plaque est chaude et ferme au toucher. L’érysipèle apparaît le plus souvent au niveau des jambes et du visage.

Les personnes présentent souvent une forte fièvre, des frissons et une sensation générale de malaise.

Dans d’autres formes d’érysipèle, des cloques se forment sur la peau.