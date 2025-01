Le plus souvent, le pyoderma gangrenosum débute par une papule rouge qui ressemble à un bouton ou à une piqûre d’insecte. Plus rarement, par une cloque. La papule ou la cloque se transforme alors en une lésion ouverte douloureuse (ulcère) qui s’étend rapidement. Les lésions ont des bordures en relief, de couleur sombre ou violacée. Plusieurs lésions peuvent se rejoindre pour former des lésions encore plus étendues. Les personnes gardent souvent des cicatrices après la guérison des lésions.

Les personnes ont souvent de la fièvre et un sentiment de malaise général.

Pyoderma gangrenosum Cacher les détails Cette photo montre une plaie ouverte (ulcère) avec une bordure sombre à pourpre en relief sur la jambe. © Springer Science+Business Media

Le pyoderma gangrenosum peut également se développer sur d’autres zones, comme sur la paroi abdominale autour d’une ouverture de colostomie ou d’iléostomie chez les personnes qui sont atteintes d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, ou sur les organes génitaux ou les fesses. Chez certaines personnes atteintes de pyoderma gangrenosum, d’autres parties du corps que la peau sont affectées, comme les os, les poumons, le cœur, le foie ou les muscles.