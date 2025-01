Présentation de l’hypersensibilité et des troubles cutanés inflammatoires

Le système immunitaire est essentiel pour la santé de tous les tissus de l’organisme. Il réagit en cas d’invasion, notamment par des micro-organismes, des substances étrangères ou des cellules cancéreuses, et provoque une inflammation pour contrer cette invasion. Normalement, la réaction immunitaire permet de protéger l’organisme et facilite la guérison. Cependant, il arrive que le système immunitaire surréagisse ou que la réaction immunitaire cible par erreur des tissus sains et entraîne une inflammation et des lésions importantes. Ces réponses anormales du système immunitaire sont appelées réactions d’hypersensibilité. Certaines réactions d’hypersensibilité sont appelées allergies, en particulier lorsqu’elles surviennent après une exposition à des substances généralement inoffensives pour la plupart des personnes.

Les réactions d’hypersensibilité peuvent toucher la peau et provoquer certains troubles, tels que :

Diverses réactions immunitaires peuvent toucher la peau et, souvent, entraîner une éruption cutanée. On parle « d’éruption cutanée » lorsque la peau change de couleur (lorsqu’elle devient rouge, par exemple) et/ou de texture (lorsque des bosses ou des gonflements apparaissent). Les éruptions cutanées entraînent souvent des démangeaisons, notamment dans le cas d’une réaction allergique, mais certaines sont douloureuses et d’autres ne provoquent aucune sensation.

Une réaction immunitaire est parfois déclenchée par une infection, à la suite d’un contact avec ou de l’ingestion de certaines substances, ou par la prise d’un médicament ou d’une drogue, mais très souvent la cause de la réaction immunitaire à l’origine de l’éruption reste inconnue.

Certaines éruptions cutanées touchent davantage les enfants, tandis que d’autres affectent presque uniquement les adultes.

Bien que de nombreux troubles cutanés soient causés par une réaction du système immunitaire, certains sont causés par des facteurs qui affectent directement la peau, sans impliquer le système immunitaire. Les facteurs qui peuvent provoquer des démangeaisons et/ou une éruption cutanée comprennent : certains produits chimiques, des ingrédients contenus dans les produits cosmétiques, certains médicaments ou drogues, les liquides biologiques (la transpiration, l’urine), la lumière ultraviolette, la chaleur, le froid, le frottement, etc.

Diagnostic Examen clinique

Parfois, biopsie Le diagnostic de la plupart des éruptions causées par une hypersensibilité ou un trouble cutané inflammatoire repose sur leur aspect. Souvent, la cause d’une éruption cutanée ne peut pas être déterminée par une analyse de sang, cet examen n’est donc généralement pas prescrit. Cependant, en cas d’éruptions persistantes, notamment celles qui ne s’améliorent pas avec un traitement, il peut être décidé de réaliser une biopsie cutanée qui consiste à exciser un petit lambeau de peau touchée par l’éruption cutanée avec une lame pour l’examiner au microscope.