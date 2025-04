Anti-inflammatoires

Il n’y a pas de traitement spécifique de la panniculite.

Le médecin peut administrer des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) afin de soulager la douleur et l'inflammation. D'autres médicaments peuvent être utiles, notamment les médicaments utilisés dans le cadre du traitement du paludisme, la dapsone et le thalidomide.

Des corticoïdes et d’autres médicaments qui inhibent le système immunitaire (immunosuppresseurs), ou une chimiothérapie, peuvent être administrés aux patients dont les symptômes s’aggravent.

Toutes les causes sont également traitées.