Le granulome annulaire est un trouble cutané chronique, dans le cadre duquel de petites papules en relief fermes apparaissent pour former un anneau dont le centre est constitué d’une peau normale ou légèrement déprimée.

(Voir aussi Présentation de l’hypersensibilité et des troubles cutanés inflammatoires.)

Le granulome annulaire peut être causé par une réaction du système immunitaire.

Les patients peuvent présenter un seul anneau ou plusieurs, de diverses couleurs.

Le diagnostic se base généralement sur l’aspect de la peau et peut être confirmé par une biopsie cutanée.

Le granulome annulaire guérit généralement sans traitement.

On ne connaît pas vraiment la cause du granulome annulaire, mais les médecins suspectent qu’il est causé par une réaction du système immunitaire. De nombreux troubles, infections, médicaments et facteurs environnementaux ont été observés chez les personnes atteintes de granulome annulaire, mais la présence d’un granulome annulaire ne signifie pas forcément qu’un autre trouble est présent.

Le granulome annulaire est deux fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.

Symptômes du granulome annulaire Les papules sont généralement rouges, mais elles peuvent être bleutées, marron jaunâtre ou de la même couleur que la peau qui les entoure. Les papules peuvent sembler plus claires que la peau environnante chez les personnes dont la peau est foncée. Une personne peut présenter une ou plusieurs papules. Elles peuvent être douloureuses, mais le plus souvent, elles ne sont ni douloureuses ni accompagnées de démangeaisons. Elles apparaissent le plus souvent au niveau des pieds, des jambes, des mains et des doigts de l’enfant ou de l’adulte. Souvent, les papules s’étendent vers l’extérieur jusqu’à former des anneaux. Au centre de chaque anneau, la peau peut être normale ou légèrement déprimée, et parfois pâle ou marron clair. Chez certaines personnes, les anneaux peuvent se généraliser. Granulome annulaire Cacher les détails Cette photo montre des anneaux rouges surélevés, avec un centre plus clair, causés par un granulome annulaire. Photo fournie par le Dr Thomas Habif.

Diagnostic du granulome annulaire Examen clinique

Parfois, une biopsie cutanée Le granulome annulaire est généralement diagnostiqué par son apparence. Un échantillon de peau peut être prélevé et examiné au microscope (biopsie cutanée) afin de confirmer le diagnostic.