Parfois une éruption cutanée apparaît directement sans impliquer de réaction allergique. Par exemple, les corticoïdes et le lithium peuvent induire une éruption cutanée qui ressemble à de l’acné, et les anticoagulants (fluidifiants du sang) peuvent entraîner des hématomes en cas de fuite de sang sous-cutanée.

Certains médicaments rendent la peau particulièrement sensible aux effets du soleil ou d’autres sources d’ultraviolets (photosensibilité). Ces médicaments comprennent certains antipsychotiques, les tétracyclines, les sulfamides, l’hydrochlorothiazide et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Aucune éruption cutanée n’apparaît au moment où le médicament est administré, mais une exposition au soleil survenue un peu plus tard peut déclencher une photosensibilité.

Les autres éruptions cutanées d’origine médicamenteuse comprennent le syndrome de Stevens-Johnson, le syndrome de Lyell et l’érythème noueux.