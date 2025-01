Présentation des excroissances cutanées

Dartmouth Geisel School of Medicine

Les cellules cutanées et le tissu sous-jacent peuvent s’accumuler et provoquer des excroissances. Ces excroissances peuvent être planes ou surélevées et avoir une coloration qui va du brun sombre ou du noir à la couleur chair ou rouge. Elles peuvent être congénitales ou se développer ultérieurement.

Si la croissance est limitée et que les cellules ne diffusent pas à d’autres sites de l’organisme, l’excroissance cutanée (tumeur) est dite bénigne (non cancéreuse). Si la croissance n’est pas contrôlée, la tumeur est dite maligne (cancéreuse), les cellules envahissent le tissu sain et peuvent aussi disséminer (métastaser) vers d’autres sites de l’organisme.

La plupart des excroissances cutanées ne sont pas cancéreuses. Cependant, il est important de consulter un médecin afin de déterminer si une excroissance est un cancer de la peau ou non. Les excroissances cutanées bénignes se limitent, le plus souvent, à un problème esthétique.

Causes des excroissances cutanées La cause de ces excroissances est inconnue. Cependant, certaines excroissances ont des causes connues, comme : Virus (par exemple, les verrues)

Maladie de tout le corps ou « systémique » (par exemple, les xanthélasmas ou xanthomes sont causés par un excès de graisse dans le sang)

Génétique (par exemple, les kératoses séborrhéiques)

Facteurs environnementaux (par exemple, grains de beauté ou grains de milium stimulés par le soleil)

Diagnostic des excroissances cutanées Examen de la peau

Parfois, biopsie Les médecins sont généralement capables de reconnaître les excroissances cutanées en examinant la peau. Certaines excroissances sont prélevées puis examinées au microscope. Cet examen est appelé biopsie. D’autres examens peuvent être réalisés, selon l’excroissance.