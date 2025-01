Les kératoses séborrhéiques (verrues séborrhéiques) sont généralement des excroissances semblables à des verrues, de couleur chair, brune ou noire, qui peuvent se développer n’importe où sur la peau.

(Voir aussi Présentation des excroissances cutanées.)

La cause des kératoses séborrhéiques est inconnue. Certaines personnes ont une tendance héréditaire à développer des kératoses séborrhéiques. Ces formations bénignes sont très fréquentes chez les personnes d’âge moyen et plus âgées. Certaines personnes ont de nombreuses excroissances. Même si ces excroissances peuvent apparaître partout, elles sont le plus souvent observées sur le torse et les tempes. Chez les personnes à la peau sombre, un grand nombre de ces excroissances peut apparaître sur les pommettes (dermatose papuleuse noire).

Kératose séborrhéique Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Les kératoses séborrhéiques sont rondes ou ovales et de taille allant de moins de 0,5 centimètre à plusieurs centimètres. Elles semblent posées sur la peau et ont souvent une surface cireuse ou squameuse, semblable à une verrue. Elles évoluent lentement. Elles ne sont pas cancéreuses (malignes) et n’évoluent pas en cancer. Les kératoses de couleur brun foncé peuvent à la pigmentation irrégulière parfois être confondues avec des grains de beauté atypiques ou des mélanomes.

Il n’y a pas besoin de traitement, tant que les kératoses séborrhéiques ne sont ni irritées, ni accompagnées de démangeaisons ni inesthétiques. La méthode de retrait préférée est à l’azote liquide (cryothérapie) ou au bistouri électrique (électrodessication).