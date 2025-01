Les grains de beauté sont de petites formations cutanées, en général foncées, dérivées des cellules qui pigmentent la peau (mélanocytes).

La plupart des personnes ont des grains de beauté, mais la propension à développer des grains de beauté atypiques est parfois héréditaire.

Les grains de beauté et les grains de beauté atypiques qui changent de façon significative doivent être biopsiés afin de dépister un éventuel mélanome.

La plupart des grains de beauté non cancéreux (bénins) ne nécessitent pas de traitement, mais les grains de beauté qui posent un problème de confort ou d’esthétique peuvent être retirés au scalpel, sous anesthésie locale.

(Voir aussi Présentation des excroissances cutanées.)

La taille des grains de beauté varie, allant de petits points à environ 2,5 cm de diamètre, mais ils font généralement moins de 1 cm et plus fréquemment moins de 6 mm. Presque toutes les personnes ont quelques grains de beauté et certaines personnes en ont un très grand nombre. Les personnes qui présentent plus de 50 grains de beauté ont un risque relativement accru de présenter un mélanome, une excroissance mélanocytaire cancéreuse (maligne). Elles doivent surveiller toute modification de leurs grains de beauté (voir l’ABCDE du mélanome) et les faire examiner périodiquement par leur médecin.

Ils peuvent être plats ou surélevés, lisses ou rugueux (semblables aux verrues) et parfois, recouverts de poils. Les grains de beauté sont généralement couleur chair, jaunes, bruns, bleu-gris ou presque noirs. Ils peuvent être initialement rouges puis foncer par la suite.

Les grains de beauté apparaissent pendant l’enfance ou l’adolescence. Les grains de beauté existants grossissent souvent (proportionnellement à la croissance du corps) et peuvent foncer. Chez certaines personnes, les grains de beauté continuent à se développer pendant toute la vie. Les grains de beauté peuvent être localisés partout sur le corps. Ils suivent les modifications des taux hormonaux chez les femmes et peuvent foncer pendant la grossesse. Une fois formés, les grains de beauté ne disparaissent jamais, mais peuvent devenir plus clairs, plus surélevés ou plus charnus. Chez les personnes à peau claire, ils se forment en général sur les zones de peau exposées à la lumière du soleil.

Le saviez-vous ?

Diagnostic des grains de beauté Examen de la peau

ABCDE du mélanome

Parfois, biopsie Habituellement, ils sont aisément reconnaissables du fait de leur aspect typique. Ils sont symétriques, ronds ou ovales, et ont des contours réguliers. Ils ne sont pas douloureux, n’entraînent pas de démangeaisons et ne constituent pas une forme de cancer. Cependant, certains grains de beauté évoluent en mélanome ou y ressemblent. De nombreux mélanomes sont des grains de beauté ayant évolué. C’est pourquoi un grain de beauté d’aspect suspect doit être retiré et examiné au microscope (biopsie). Les modifications suivantes d’un grain de beauté peuvent être des signes de mélanome (l’ABCDE du mélanome) : A : Asymétrie : apparence asymétrique (c’est-à-dire qu’une moitié ne ressemble pas à l’autre)

B : Bordures : bordures irrégulières (c’est-à-dire que les bordures sont floues ou irrégulières, au lieu d’être lisses et bien définies)

C : Couleur : modifications de la couleur du grain de beauté, couleurs inhabituelles, ou couleur très différente ou plus sombre que celle des autres grains de beauté des personnes

D : Diamètre : environ 6 millimètres de large, environ la taille de la plupart des gommes de crayon

E : Évolution : un nouveau grain de beauté chez les personnes de plus de 30 ans ou un grain de beauté qui évolue Si un grain de beauté devient douloureux, s’accompagne de démangeaisons, saigne, produit une surface cutanée lésée ou montre des signes pouvant faire penser à un mélanome, les médecins doivent faire une biopsie. Si un grain de beauté s’avère cancéreux, une chirurgie supplémentaire peut être nécessaire pour enlever toute la zone de peau adjacente.

Traitement des grains de beauté Parfois, ablation La plupart des grains de beauté sont bénins et n’ont pas besoin d’être excisés. Selon leur aspect et leur localisation, certains grains de beauté peuvent même être considérés comme un signe de beauté. Les grains de beauté inesthétiques ou localisés sur des zones de frottement par les vêtements peuvent être enlevés sous anesthésie locale.

Grains de beauté atypiques Les personnes qui présentent des grains de beauté atypiques ont un risque accru de développer un mélanome, c’est-à-dire un cancer des mélanocytes, les cellules de la peau qui produisent les pigments. Plus les grains de beauté sont nombreux, plus le risque de mélanome est grand. Le risque est également accru chez les personnes qui passent beaucoup de temps au soleil. La tendance aux grains de beauté atypiques peut être héréditaire, comme dans le syndrome des mélanomes atypiques multiples familiaux. Dans ce syndrome, un grand nombre de grains de beauté atypiques et de mélanomes apparaissent chez au moins deux parents proches (parent, fratrie ou enfant), et les membres de la famille ont plus de risques de présenter un mélanome. Symptômes des grains de beauté atypiques Grain de beauté atypique Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Les grains de beauté atypiques sont souvent multicolores, avec généralement différents tons de brun et de beige sur un fond plus clair, asymétriques et ont des formes et des contours irréguliers. Ils sont souvent plus gros (environ 6 millimètres de large) que la plupart des grains de beauté normaux. Les grains de beauté atypiques apparaissent souvent sur la peau photoexposée, mais ils peuvent apparaître sur les zones couvertes (les fesses, les seins ou le cuir chevelu). Diagnostic des grains de beauté atypiques Examen clinique

Biopsie Les personnes ayant des antécédents familiaux de mélanome doivent faire examiner leur peau par un dermatologue (médecin spécialiste des troubles cutanés) et connaître les signes du mélanome. Les personnes qui ont déjà eu un mélanome doivent faire examiner leur peau régulièrement par un dermatologue. Certains dermatologues inspectent soigneusement la peau à l’aide d’un instrument à main (cette procédure s’appelle dermatoscopie) pour observer les structures des grains de beauté non visibles à l’œil nu, qui peuvent indiquer qu’un mélanome est plus ou moins possible. Les dermatologues peuvent retirer certains grains de beauté atypiques et les examiner au microscope (biopsie). Prévention des grains de beauté atypiques Auto-examen

Photographies des grains de beauté

Protection solaire Les personnes ayant des grains de beauté atypiques doivent vérifier régulièrement si de nouveaux grains de beauté sont apparus et si des grains de beauté existants ont évolué, ce qui pourrait indiquer la présence d’un mélanome. Afin de faciliter cette surveillance, les personnes et leurs dermatologues peuvent prendre des photographies en couleurs du corps entier au fil du temps. Les grains de beauté atypiques qui évoluent peuvent parfois être retirés. Les lésions cutanées causées par les rayons ultraviolets (UV) du soleil sont une cause de mélanome, en particulier, l’exposition destinée à bronzer et les coups de soleil. Pour limiter les dommages associés aux rayons UV, il convient d’éviter le soleil pendant les heures les plus chaudes (de 10 h à 16 h environ), dans la mesure du possible, de porter des vêtements anti-UV, et d’utiliser un écran solaire à large spectre (comme ceux qui contiennent de l’oxyde de zinc ou du dioxyde de titane) et de répéter fréquemment l’application de cet écran solaire. Les personnes qui limitent drastiquement leur exposition au soleil peuvent devoir avoir recours à une supplémentation en vitamine D, en particulier lorsqu’elles vieillissent. Traitement des grains de beauté atypiques Parfois, ablation Les personnes qui présentent un grain de beauté atypique, un nouveau grain de beauté ou un grain de beauté qui évolue doivent être examinées par un dermatologue qui déterminera si une ablation est nécessaire. L’ablation de tous les grains de beauté atypiques n’évite pas le mélanome.