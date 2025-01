Les chéloïdes sont des excroissances cicatricielles lisses et brillantes touchant des zones traumatisées ou des cicatrices chirurgicales.

(Voir aussi Présentation des excroissances cutanées.)

Chéloïde Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Chéloïdes sur l’oreille et sur le visage Image © Springer Science+Business Media

Les chéloïdes résultent d’une croissance excessive des tissus cicatriciels. Elles peuvent se développer dans les mois qui suivent un traumatisme. Il peut s’agir de protubérances pouvant dépasser environ 0,5 centimètre au-dessus de la surface cutanée. Les chéloïdes peuvent être provoquées par une lésion, notamment par des incisions chirurgicales ou par des lésions acnéiques. Elles sont plus fréquentes chez les personnes à la peau sombre et se développent généralement sur le torse, les épaules, le haut du dos et, parfois, sur le visage et le lobe des oreilles. Elles apparaissent parfois spontanément.

Les chéloïdes sont brillantes, fermes, lisses et légèrement rosées ou foncées. Les chéloïdes ne sont pas douloureuses, mais peuvent générer des démangeaisons ou une hypersensibilité au contact.

Les chéloïdes sont peu sensibles au traitement, mais l’injection mensuelle de corticoïdes peut les aplanir légèrement.

Les médecins peuvent tenter de les enlever chirurgicalement ou par laser, mais de nouvelles chéloïdes risquent de se former sur la cicatrice du traitement. Cependant, des injections de corticoïdes avant et après la chirurgie peuvent réduire le risque de récidive.

Les patchs de silicone ou les pansements de compression appliqués sur les chéloïdes peuvent prévenir la récidive. Récemment, des médicaments modifiant les actions du système immunitaire (immunomodulateurs), comme l’imiquimod, ont été utilisés pour prévenir l’apparition ou la récidive des chéloïdes.