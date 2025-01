Le mélanome est un cancer de la peau qui naît des cellules qui produisent des pigments de la peau (mélanocytes).

Les mélanomes peuvent se développer sur une peau normale ou dans des grains de beauté.

Il peut s’agir de taches cutanées brunes irrégulières, planes ou en relief, avec des points de couleurs différentes ou de nodules noirs ou gris, de consistance ferme.

Pour diagnostiquer le mélanome, les médecins pratiquent une biopsie.

Les mélanomes sont retirés.

S’ils se sont propagés, une chimiothérapie et une radiothérapie sont utilisées, mais la guérison est difficile.

Les mélanocytes sont des cellules produisant le pigment de la peau qui lui donnent sa couleur caractéristique. La lumière du soleil stimule les mélanocytes pour produire plus de mélanine (le pigment qui brunit la peau) et augmente le risque de mélanome.

Mélanocyte Image

En 2023, on estime que près de 97 610 nouveaux cas de mélanome seront recensés aux États-Unis et qu’ils entraîneront 7 990 décès. Même si le mélanome représente moins de 2 % des cas de cancers de la peau diagnostiqués aux États-Unis, c’est celui qui engendre le plus grand nombre de décès.

Le mélanome apparaît généralement sur la peau saine comme une nouvelle excroissance de petite taille, le plus souvent sur des zones exposées au soleil. Un mélanome sur trois se développe sur un grain de beauté existant. Le mélanome peut également apparaître autour et à l’intérieur de l’œil, dans la bouche, sur l’appareil génital et dans la région rectale, dans le cerveau, ainsi que dans le lit des ongles.

Il s’étend rapidement (métastase) à distance, où il continue à croître et à détruire les tissus.

Les deux types de mélanomes les plus fréquents sont

Mélanome superficiel extensif : Ce type de mélanome représente 70 % des cas de mélanomes et survient le plus souvent sur les jambes chez la femme et sur le torse chez l’homme. Les cellules tumorales présentent fréquemment des mutations du gène BRAF .

Mélanome nodulaire : Ce type de mélanome représente 15 à 30 % des cas de mélanomes, survient n’importe où sur le corps et progresse rapidement.

Facteurs de risque de mélanome Les facteurs de risque du mélanome incluent : Exposition au soleil (principalement les coups de soleil formant des cloques)

Bronzage répété sous la lumière UVA ou traitements médicaux par psoralène plus lumière UVA (PUVA)

Antécédents personnels de cancer de la peau (mélanome ou autre type de cancer de la peau)

Antécédents familiaux de mélanome

Peau claire, taches de rousseur

Nombreux grains de beauté pigmentés ou présence de grains de beauté atypiques (en particulier, plus de 5)

Système immunitaire affaibli

Nævus mélanocytaire congénital de taille importante (nævus congénital géant)

Mutations de certains gènes, tels que BRCA2 ou BRAF

Âge avancé Les personnes ayant des antécédents de mélanome présentent un risque accru de développer un nouveau mélanome. Grain de beauté atypique Cacher les détails Les caractéristiques de ce grain de beauté atypique comprennent des bords irréguliers et une couleur variable. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Le mélanome est moins fréquent chez les personnes à la peau foncée. Lorsqu’un mélanome survient chez une personne à la peau foncée, il se développe souvent au niveau du lit des ongles et sur la paume des mains ou la plante des pieds. Les mélanomes sont très rares chez les enfants. Cependant, le nævus mélanocytaire congénital est une tache cutanée sombre, comme un grain de beauté ou une tache de naissance, présente à la naissance. Lorsqu’il est de taille importante (par exemple, plus de 20 centimètres environ), le nævus mélanocytaire congénital est un facteur de risque de mélanome malin. Nævus congénital mélanocytaire Cacher les détails Le nævus congénital mélanocytaire (nævus congénital géant), lorsqu’il est grand, est un facteur de risque de mélanome malin. Sur cette image, le nævus mesure plus de 20 centimètres, ses marges sont irrégulières et il montre plusieurs couleurs différentes. Image publiée avec l’aimable autorisation des Drs Carl Washington et Mona Saraiya via la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Bien que les mélanomes puissent apparaître pendant la grossesse, la grossesse n’augmente pas le risque qu’un grain de beauté se transforme en mélanome. Les grains de beauté s’assombrissent et grandissent souvent pendant la grossesse. Chaque personne doit connaître l’ABCDE du mélanome, afin de vérifier que ses grains de beauté ne présentent pas d’évolutions malignes (cancéreuses). Mélanome superficiel extensif Cacher les détails Cette photo illustre le bord irrégulier du mélanome superficiel. Image fournie par le Dr Gregory L. Wells.

Symptômes du mélanome Les mélanomes ont différents aspects. Quelques-uns se présentent sous forme de taches marron planes et irrégulières avec des petits points de couleur noire. D’autres ont la forme de taches marron surélevées avec des points rouges, blancs ou bleus. Un mélanome peut également apparaître comme une grosseur ferme rouge, noire ou grisâtre. Moins de 10 % des mélanomes ne produisent aucun pigment. Ces mélanomes amélanotiques peuvent être roses, rouges ou marron clair et ressembler à des excroissances bénignes ou à une forme de cancer de la peau non mélanomateux. Mélanome Image Photo publiée avec l’aimable autorisation du Dr Gregory L. Wells.

Diagnostic du mélanome Biopsie Un grain de beauté d’apparition récente ou l’altération d’un grain de beauté préexistant, comme l’augmentation de taille (en particulier, avec un bord irrégulier), une couleur plus foncée, une inflammation, des changements punctiformes de couleur, un saignement, une démangeaison, une sensibilité et des douleurs, sont des signes d’alerte d’un possible mélanome, tout comme l’ABCDE du mélanome. Les médecins effectuent une biopsie si ces signes, ou d’autres signes évocateurs d’un mélanome, apparaissent. L’ABCDE du mélanome Pour la biopsie, les médecins retirent toute l’excroissance si elle est petite ou une partie de celle-ci si elle est grosse. L’échantillon est ensuite examiné au microscope pour savoir si l’excroissance est un mélanome et, dans l’affirmative, si l’intégralité de la tumeur a été enlevée. Si la biopsie montre que l’excroissance est un mélanome et que celle-ci n’a pas été totalement retirée, on procède à son ablation complète. Une excroissance qui est un mélanome est souvent analysée à la recherche de mutations génétiques, car les résultats peuvent aider davantage les médecins à déterminer le traitement. La majeure partie des tumeurs brunes prélevées en vue d’une biopsie ne sont pas des mélanomes, mais de simples grains de beauté. Cependant, l’ablation de grains de beauté bénins est préférable au risque de développement d’une tumeur. Certaines formations ne sont ni de simples grains de beauté, ni des mélanomes, mais des lésions intermédiaires. Ces excroissances, appelées grains de beauté atypiques (nævus dysplasiques), peuvent se transformer avec le temps en mélanomes. D’autres outils permettent aux médecins de distinguer un grain de beauté atypique d’un mélanome. Parmi eux, on compte notamment la lumière polarisée et la dermoscopie, qui permettent de mieux évaluer les excroissances.

Traitement du mélanome Ablation des tumeurs

Possibilité d’imiquimod, de cryothérapie ou de radiothérapie

Si les tumeurs se sont propagées, immunothérapie, thérapie ciblée, chimiothérapie ou radiothérapie Les mélanomes sont traités par ablation (en utilisant parfois la chirurgie contrôlée par microscopie de Mohs), incluant une berge d’au moins 1 centimètre de peau autour de la tumeur. Les personnes présentant des mélanomes peu profonds (qui n’ont pas envahi la peau au-delà de l’épiderme [mélanomes in situ]) et qui ne peuvent subir une chirurgie (pour des raisons de santé, par exemple) ou qui ne veulent pas être opérées (parce que leurs mélanomes se trouvent dans des zones esthétiquement importantes, par exemple) peuvent être traitées avec de la crème à base d’imiquimod ou peuvent avoir recours à la cryochirurgie pour détruire les mélanomes. Le saviez-vous ? Mélanome métastatique Si un mélanome s’est propagé à des zones distantes du corps (métastases), une chirurgie n’est généralement pas possible. Cependant, il arrive que des zones localisées touchées par le cancer (par exemple, si les ganglions lymphatiques sont touchés) puissent être enlevées. Le pembrolizumab et le nivolumab, de nouveaux médicaments d’immunothérapie, sont utilisés pour aider le système immunitaire à détruire le cancer. Ces médicaments sont appelés inhibiteurs de PD-1 parce qu’ils bloquent l’action d’une protéine (appelée protéine de mort cellulaire programmée 1) à la surface des cellules cancéreuses. Cette protéine protège les cellules cancéreuses des effets du système immunitaire. Lorsque les inhibiteurs de PD-1 bloquent la protéine, le système immunitaire peut attaquer les cellules cancéreuses et les tuer. Les inhibiteurs de PD-1 s’avèrent être un traitement très efficace du mélanome métastatique. L’ipilimumab est une autre immunothérapie qui permet d’activer certains globules blancs afin qu’ils attaquent les cellules cancéreuses et améliorent la survie. L’association de nivolumab et d’ipilimumab est souvent le meilleur traitement. Le nivolumab peut également être utilisé en association avec une autre immunothérapie appelée rélatlimab. Le traitement ciblé consiste à utiliser des médicaments qui attaquent les mécanismes biologiques propres à une cellule cancéreuse. Dans la thérapie ciblée, les médicaments attaquent des parties spécifiques des cellules qui sont uniquement présentes dans les cellules cancéreuses porteuses de mutations génétiques spécifiques. L’utilisation de ces médicaments a amélioré la survie au cancer chez certaines personnes. Une classe de médicaments cible les cellules porteuses d’une mutation du gène BRAF. Ces médicaments comprennent le dabrafénib, l’encorafénib et le vémurafénib. Pour les personnes qui ne peuvent pas être traitées par immunothérapie, une association de traitements ciblés peut être utilisée. Des médicaments de chimiothérapie, tels que la dacarbazine et le témozolomide, n’ont pas démontré leur capacité à prolonger la survie, mais ils sont parfois administrés pour traiter les mélanomes qui se sont propagés chez les personnes qui n’ont pas d’autre option thérapeutique. La radiothérapie peut être utilisée chez les personnes lorsque l’ablation complète d’un mélanome n’est pas possible en raison de sa localisation, lorsqu’il récidive dans une zone d’où il avait été enlevé initialement et lorsqu’il s’est propagé au cerveau. D’autres traitements sont à l’étude, notamment d’autres médicaments et des vaccins qui stimulent l’organisme afin qu’il attaque les cellules du mélanome.

Pronostic du mélanome Le mélanome peut se propager rapidement et entraîner la mort quelques mois seulement après le diagnostic. Les chances de guérison par une chirurgie sont d’autant plus grandes que le mélanome s’est peu développé en profondeur dans la peau. Près de 100 % des mélanomes superficiels de diagnostic précoce sont guéris par la chirurgie. Cependant, les mélanomes qui se sont développés en profondeur sur environ 1 millimètre dans la peau ont un risque de métastase supérieure vers les ganglions lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Lorsque le mélanome a métastasé dans des parties distantes de l’organisme, le taux de survie à 5 ans est d’environ 35 %. Certaines personnes survivent moins de 9 mois. Cependant, l’évolution de la maladie varie beaucoup et dépend en partie des défenses immunitaires de l’organisme. Certaines personnes peuvent survivre en apparente bonne santé pendant des années en dépit de la propagation du mélanome.