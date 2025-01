Les kératoacanthomes sont des excroissances arrondies, fermes, généralement de couleur chair, avec un cratère central recouvert de squames ou de croûtes. Certains kérato-acanthomes pourraient faire partie des carcinomes épidermoïdes.

Les sites d’apparition les plus fréquents sont les zones exposées au soleil, notamment le visage, les avant-bras et le dos des mains. Les kératoacanthomes évoluent rapidement. En un à deux mois, ils peuvent former des boules d’un diamètre allant jusqu’à 2,5 cm, voire parfois deux fois plus larges. Ils peuvent disparaître spontanément en quelques mois, souvent en laissant une cicatrice.

La cause des kérato-acanthomes est inconnue. La plupart des médecins considèrent les kérato-acanthomes comme étant une forme de carcinome épidermoïde, un type de cancer de la peau.

Kérato-acanthome Cacher les détails Ce nodule rond, en relief, ferme, avec un cratère central, est typique du kérato-acanthome, dont on estime qu’il est une forme de carcinome épidermoïde. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Diagnostic des kérato-acanthomes Biopsie Afin de confirmer le diagnostic de kérato-acanthome, les médecins pratiquent souvent une biopsie, pour examiner au microscope un morceau de tissu cutané. Parfois, ils retirent totalement la tumeur pendant la biopsie.

Traitement des kérato-acanthomes Chirurgie ou injections de méthotrexate ou de 5-fluorouracile Il n’y a aucune garantie qu’un kérato-acanthome disparaîtra spontanément. Et même lorsque c’est le cas, il laisse souvent une cicatrice. Les kérato-acanthomes sont donc généralement retirés ou grattés (curetés). On peut également faire une injection de méthotrexate ou de 5-fluorouracile.

Prévention des kérato-acanthomes Étant donné que le kératoacanthome peut être causé par une exposition au soleil, il peut être évité grâce aux mesures suivantes, prises dès la petite enfance : Éviter le soleil : par exemple, se mettre à l’ombre, limiter les activités à l’extérieur entre 10 h et 16 h (lorsque les rayons du soleil sont les plus puissants) et éviter de prendre des bains de soleil et d’utiliser des solariums

Porter des vêtements anti-UV : par exemple, des T-shirts à manches longues, des pantalons et des chapeaux à large bord

Appliquer de l’écran solaire : une protection minimale ayant un facteur de protection solaire (FPS) de 30 avec une protection anti-UVA et anti-UVB, réappliquée toutes les 2 heures et après être allé dans l’eau ou avoir transpiré, mais pas utilisée pour prolonger l’exposition au soleil