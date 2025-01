Carcinome épidermoïde in situ (Maladie de Bowen ; Carcinome épidermoïde intra-épidermique) Par Harvard Medical School Vinod E. Nambudiri , MD, MBA, EdM , Vérifié/Révisé janv. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Le carcinome épidermoïde in situ est une forme précoce de carcinome épidermoïde, qui est confinée à la couche supérieure de la peau (épiderme) et n’a pas encore envahi les couches plus profondes de la peau.