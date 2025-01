Effets du vieillissement sur la peau

Le vieillissement entraîne un affinement du derme et de l’épiderme. La couche de graisse sous-jacente peut également diminuer. La perte de volume et d’efficacité générale des trois couches cutanées entraîne un certain nombre de changements. La peau perd de son élasticité. Elle devient plus sèche en raison de l’altération de la fonction barrière de la peau et de la diminution de la production des liquides gras essentiels, tels que le sébum. Le nombre de terminaisons nerveuses cutanées diminue, entraînant une baisse de la sensibilité. Le nombre de glandes sudoripares et de vaisseaux sanguins diminue également, provoquant une baisse de la capacité de la peau à se protéger de la chaleur. Le nombre de mélanocytes tend à diminuer avec l’âge : la peau est alors moins bien protégée des rayons ultraviolets. Toutes ces modifications rendent la peau plus fragile.

Les lésions dues au soleil provoquent la plupart des changements cutanés que les personnes associent fréquemment au vieillissement (voir Présentation des lésions cutanées et solaires). Une exposition de longue durée aux rayons ultraviolets est responsable des rides, fines ou profondes, d’une pigmentation irrégulière, de taches brunes et rouges, et de l’aspect rugueux de la peau exposée au soleil. Il augmente également le risque de cancer de la peau.

