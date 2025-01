Description des marques et excroissances cutanées et des changements de couleur

Bien que certains changements de couleur soient typiques, la couleur naturelle de la peau d’une personne peut avoir un impact sur l’aspect de ces couleurs.

Une peau rouge (érythème) peut être due à de nombreux troubles différents responsables d’une inflammation ou est provoquée par une infection. Les tumeurs sur la peau sont souvent roses ou rouges, et les troubles des vaisseaux sanguins à proximité de la surface de la peau, tels que les angiomes plans, peuvent être rouges. Chez les personnes qui ont la peau foncée, les mêmes affections qui provoquent des rougeurs peuvent être plus subtiles (avec probablement moins de contraste avec la peau adjacente) et plus difficiles à reconnaître.

Une peau orange est le plus souvent due à une hypercaroténémie. L’hypercaroténémie est une affection liée à un excès du pigment carotène dans le sang. Les personnes qui mangent trop d’aliments riches en bêtacarotène, tels que les carottes, peuvent développer une hypercaroténémie. Chez les personnes à la peau foncée, le orange peut être plus visible sur la paume des mains et la plante des pieds.

Une peau jaune peut apparaître chez les personnes atteintes d’une jaunisse. Chez les personnes à la peau foncée, le jaune peut être plus visible au niveau de la sclère (partie blanche de l’œil) que de la peau. Les causes des zones jaunes isolées incluent les xanthélasmas et les xanthomes (petits dépôts jaunes de graisse dans la peau ou les tendons), ainsi que les pseudoxanthomes élastiques.

Les ongles des mains verts sont généralement causés par une infection par la bactérie Pseudomonas aeruginosa.

Une peau violette peut résulter d’une hémorragie sous la peau (hémorragie cutanée) ou d’une vascularite. Les excroissances anormales des vaisseaux sanguins, telles que le sarcome de Kaposi et les hémangiomes, peuvent être de couleur pourpre. Une inflammation de la peau due à une dermatomyosite peut marquer d’une couleur rouge violacé ou lilas le contour des yeux et le visage (appelée éruption héliotrope).

Une peau teintée de bleu, d’argent et de gris peut résulter de dépôts de médicaments ou de métaux, notamment de minocycline, d’amiodarone et d’argent (argyrie), dans la peau. Une peau peu ou pas alimentée peut être de couleur pourpre à grise. Certaines taches de naissance et grains de beauté (nævus) qui se trouvent en profondeur sous la peau peuvent avoir une couleur bleue.

Des lésions cutanées noires peuvent contenir des cellules spéciales produisant la mélanine, un pigment brun (mélanocytes). Des exemples de ces types de lésions incluent les grains de beauté (nævus) et les mélanomes. Les croûtes épaisses et noires (appelées escarres) sont une accumulation de peau morte et peuvent être provoquées par la mort tissulaire (infarctus).