La rosacée est un trouble cutané chronique se manifestant par des rougeurs, de petites papules et des vaisseaux sanguins apparents sous la peau, en général dans la région centrale du visage.

La cause est inconnue.

Les symptômes typiques incluent les rougeurs, de petits vaisseaux sanguins apparents et, parfois, de petites papules qui apparaissent sur les joues et le nez.

Le diagnostic est basé sur l’aspect typique de l’éruption cutanée et sur l’âge des personnes lors de la première apparition des symptômes.

L’aggravation de la rosacée peut être évitée en excluant certains aliments, alcool, boissons chaudes, l’exposition au soleil, les températures extrêmes, le vent et les cosmétiques.

Le traitement inclut les antibiotiques administrés par voie cutanée ou, pour certaines personnes, par voie orale.

La rosacée affecte généralement des personnes âgées de 30 à 50 ans. Ce trouble est plus courant dans les populations d’origine irlandaise et nord-européenne qui ont la peau claire, mais elle touche également les personnes ayant la peau plus foncée et est probablement sous-estimée dans cette population. Même si le diagnostic est habituellement facile à poser, la rosacée ressemble parfois à l’acné et à certains autres troubles cutanés. Elle est souvent appelée « acné de l’adulte ».

La cause de la rosacée est inconnue, mais certaines personnes sont plus à même de développer cette affection.

La nourriture épicée, l’alcool ou les boissons chaudes peuvent déclencher des poussées. Le soleil, l’écran solaire, le stress émotionnel, le froid ou le chaud, le sport, le vent, les cosmétiques et les bains chauds sont d’autres facteurs de déclenchement.

Certains médicaments, tels que l’amiodarone, les corticoïdes appliqués sur la peau ou inhalés par le nez et les doses élevées de vitamines B6 et B12, peuvent aggraver la rosacée.

Symptômes de la rosacée La rosacée touche uniquement la peau et le cuir chevelu. Il se compose de 4 phases : Phase avant la rosacée (phase 1) : La peau des joues et du nez rougit, mais est la plupart du temps normale, et peut picoter.

Phase vasculaire (phase 2) : La peau apparaît rouge et gonflée, et de petits vaisseaux sanguins sont visibles immédiatement sous la peau (ce que l’on appelle télangiectasie).

Phase inflammatoire (phase 3) : Souvent, de petites papules se développent, parfois avec du pus (pustules).

Phase tardive (phase 4) : Chez certaines personnes, la peau qui entoure le nez s’épaissit parfois, ce qui la rend rouge et bulbeuse (rhinophyma). Exemples de rosacée Rosacée Dans la rosacée, le visage peut devenir rouge et des papules et des pustules peuvent apparaître. Photo fournie par le Dr Thomas Habif. Rosacée vasculaire Cette photo montre une rougeur et une télangiectasie sur les joues d’une femme atteinte de rosacée vasculaire. © Springer Science+Business Media Rosacée inflammatoire Cette photo montre une couleur rouge vif et de petits boutons fermes (papules) chez une femme atteinte d’une rosacée inflammatoire. Des bosses de surface contenant du pus (pustules) sont également présentes, mais elles sont légères. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Rhinophyme de rosacée Cette photo montre un rhinophyme, caractérisé par un épaississement de la peau et une hypertrophie du nez, chez une personne atteinte de rosacée. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Rosacée Dans la rosacée, le visage peut devenir rouge et des papules et des pustules peuvent apparaître. Photo fournie par le Dr Thomas Habif. Rosacée vasculaire Cette photo montre une rougeur et une télangiectasie sur les joues d’une femme atteinte de rosacée vasculaire. © Springer Science+Business Media Rosacée inflammatoire Cette photo montre une couleur rouge vif et de petits boutons fermes (papules) chez une femme atteinte d’une rosacée inflammatoire. Des bosses de surface contenant du pus (pustules) sont également présentes, mais elles sont légères. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media Rhinophyme de rosacée Cette photo montre un rhinophyme, caractérisé par un épaississement de la peau et une hypertrophie du nez, chez une personne atteinte de rosacée. ... en apprendre davantage © Springer Science+Business Media La rosacée qui touche les yeux (que l’on appelle rosacée oculaire) accompagne souvent la rosacée qui touche le visage. Les symptômes de la rosacée oculaire peuvent inclure une inflammation des paupières, de la conjonctive, de l’iris, de la sclère, de la cornée ou une association de ces inflammations, provoquant des démangeaisons, une sensation de corps étranger dans l’œil, une rougeur et un gonflement de l’œil. Rosacée oculaire Cacher les détails Cette photo montre une rougeur des deux yeux, accompagnée d’une rougeur et d’un gonflement des paupières, chez une personne atteinte d’une rosacée oculaire. © Springer Science+Business Media

Diagnostic de la rosacée Examen clinique Les médecins basent leur diagnostic de rosacée sur l’aspect typique de l’éruption cutanée. Il n’existe pas de tests spécifiques. L’âge des personnes lors de l’apparition des symptômes et l’absence de points noirs et de points blancs permettent de distinguer la rosacée de l’acné.