L’hidrosadénite suppurée est une inflammation des follicules pileux se trouvant sous les aisselles, au niveau de l’aine et autour des mamelons et de l’anus, provoquant des cicatrices, une inflammation et des accumulations douloureuses de pus sous la peau.

La cause de l’hidrosadénite suppurée n’est pas connue.

Des boutons ressemblant à de l’acné se forment sur la peau, suivis d’abcès douloureux et de tractus sinusaux.

Pour diagnostiquer l’hidrosadénite suppurée, les médecins examinent la peau.

Le traitement dépend de la sévérité, mais peut inclure des crèmes à appliquer sur la peau, des antibiotiques et d’autres médicaments par voie orale, ainsi que des interventions chirurgicales.

L’hidrosadénite suppurée s’installe après la puberté lorsque les follicules pileux (pores dans la peau où poussent les poils) sous les aisselles, au niveau de l’aine et autour des mamelons et de l’anus sont régulièrement obstrués et enflammés. Les follicules pileux peuvent gonfler et former des boutons ressemblant à de l’acné. Les causes de cette obstruction sont inconnues mais n’ont aucun rapport avec la mauvaise hygiène, l’emploi de déodorants ou de poudres, ou avec le rasage axillaire. L’obésité peut aggraver l’hidrosadénite suppurée.

L’obstruction entraîne le gonflement et la rupture des follicules pileux, induisant souvent une infection par différentes bactéries. Les abcès (poches remplies de pus) qui en résultent sont sensibles, douloureux et nauséabonds, peuvent être profonds et ont tendance à réapparaître s’ils guérissent. Après que les abcès ont guéri et réapparu plusieurs fois, la peau de la région concernée s’épaissit et devient cicatricielle. Des canaux permanents (que l’on appelle tractus sinusaux) se forment souvent entre l’abcès et la surface cutanée, et drainent du pus.

Manifestations de l'hidrosadénite suppurée Hidrosadénite suppurée Cette personne sur cette photo a plusieurs structures linéaires semblables à des cordes (appelées tractus sinusaux), ce qui suggère que l'hidrosadénite suppurée est d'intensité modérée. Photo publiée avec l'aimable autorisation de la Dre Karen McKoy. Hidrosadénite suppurée modérée Cette photo montre une personne qui présente des cicatrices et des abcès causés par une hidrosadénite suppurée modérée. © Springer Science+Business Media Hidrosadénite suppurée sévère Cette photo montre des abcès chroniques (flèche bleue, par exemple) et des tractus sinusaux (flèches noires) causés par une hidrosadénite suppurée sévère. © Springer Science+Business Media

L’hidrosadénite suppurée peut provoquer un faible nombre d’abcès dans la forme bénigne ou de nombreux abcès et tractus sinusaux dans la forme sévère. L’hidrosadénite suppurée peut affecter la qualité de vie d’une personne car elle est douloureuse et que l’odeur nauséabonde qu’elle provoque peut être gênante.

Diagnostic de l’hidrosadénite suppurée Examen de la peau

Mise en culture des abcès Les abcès de l’hidrosadénite suppurée ressemblent à d’autres abcès cutanés. Les médecins basent leur diagnostic sur un examen de la peau, en notant la localisation des boutons et des abcès et en déterminant s’ils guérissent et réapparaissent souvent. Les médecins prélèvent parfois des échantillons de pus dans les abcès profonds et font identifier les bactéries en laboratoire (culture).