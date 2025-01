University of Miami, Miller School of Medicine

La dermatite périorale est une éruption rouge avec papules autour de la bouche et sur le menton. Elle ressemble à l’acné, la rosacée, ou les deux.

Même si l’étiologie de la dermatite périorale est inconnue, l’exposition aux corticoïdes appliqués sur la peau, l’utilisation d’eau ou de dentifrice contenant du fluor, ou les deux, sont des étiologies envisagées.

Dermatite périorale Image Photo publiée avec l’aimable autorisation du Dr Shahbaz Janjua.

Le trouble affecte principalement les enfants et les femmes en âge de procréer. L’éruption cutanée commence généralement dans les plis cutanés entourant le nez (plis nasolabiaux) et s’étend au contour de la bouche (la zone périorale). L’éruption cutanée peut également s’étendre autour des yeux et au front.

Diagnostic de la dermatite périorale Examen clinique de la peau La dermatite périorale est différente de l’acné en ce qu’il n’y a pas de points noirs et de points blancs (comédons). La dermatite périorale peut être difficile à différencier de la rosacée. Cependant, la rosacée ne provoque pas d’éruption cutanée autour de la bouche et des yeux. D’autres symptômes de la rosacée doivent être présents pour que ce diagnostic soit posé à la place de celui de dermatite périorale. Les médecins écartent également d’autres types de dermites comme la dermatite séborrhéique et la dermatite de contact.