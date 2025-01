L’acné est provoquée par l’effet des hormones, qui induit une accumulation de sébum dans lequel des bactéries se développent, ce qui entraîne une inflammation des follicules pileux (pores dans la peau où les poils poussent). L’acné se caractérise par de nombreux types d’anomalies cutanées (lésions). Leur taille et leur sévérité varient, et certaines vont plus profond dans la peau que d’autres :

Points noirs (comédons ouverts)

Points blancs (comédons fermés)

Furoncles (comédons fermés enflammés)

Boutons solides en relief (papules)

Boutons superficiels contenant du pus (pustules)

Boutons fermes plus profonds contenant du pus (nodules)

Poches plus grosses contenant du pus (kystes)

Parfois, des poches encore plus grosses et plus profondes contenant du pus (abcès)

Les kystes et les abcès sont des poches pleines de pus, mais les abcès sont plus grands et profonds.

Abcès causés par l’acné Cacher les détails Cette photo montre des abcès (poches remplies de pus) rouges sur le visage. © Springer Science+Business Media

Les glandes sébacées, qui sécrètent une substance huileuse (sébum), se trouvent dans le derme, la couche moyenne de la peau. Ces glandes sont collées aux follicules pileux. Le sébum et les cellules cutanées mortes sortent par la glande sébacée et le follicule pileux vers la surface cutanée par les pores.

Anatomie des follicules pileux Image

L’acné se manifeste lorsqu’un ensemble de sébum sec, de cellules cutanées mortes et de bactéries obstrue les follicules pileux, empêchant le sébum de sortir par les pores.

Si l’obstruction est incomplète, un point noir (comédon ouvert) se développe.

Si l’obstruction est complète, un point blanc (comédon fermé) se développe.

Un furoncle est un point blanc enflammé. Le follicule pileux obstrué, rempli de sébum, facilite la prolifération des bactéries de type Cutibacterium acnes (autrefois appelées Propionibacterium acnes), normalement présentes dans les follicules pileux. Ces bactéries transforment le sébum en substances qui irritent la peau. L’inflammation qui en résulte provoque des boutons souvent reconnus comme furoncles de l’acné. L’inflammation profonde provoque des kystes et parfois un abcès.

Acné Cacher les détails La peau renferme de nombreux follicules pileux minuscules, appelés pores. Chaque pore renferme un poil et une glande polylobée appelée glande sébacée. Les glandes sébacées produisent une substance huileuse appelée sébum, qui sort normalement du pore pour lubrifier le poil et la peau. L’acné se développe lorsqu’un pore est obstrué par un excès de sébum et des cellules cutanées mortes. Si le pore est partiellement obstrué, mais que la voie vers la surface cutanée reste ouverte, la surface sombre du sébum séché est appelée point noir. Cependant, si la voie vers la surface cutanée est obstruée, le pore s’infecte et s’enflamme, ce qui provoque une bosse rouge, gonflée et remplie de pus appelée furoncle. Des infections plus profondes et plus graves peuvent causer la formation de nodules durs sous la surface cutanée appelés kystes. Des personnes de tout âge peuvent développer une acné et la plupart des individus souffrent d’acné à un moment ou l’autre de leur vie. Fréquemment, l’acné survient pendant la puberté et à certains moments du cycle menstruel en raison d’une augmentation de la production hormonale. L’acné peut la plupart du temps être prise en charge en se lavant tout simplement avec du savon doux et en utilisant un traitement topique en vente libre. Cependant, si l’acné est importante et douloureuse, ou a généré des cicatrices, un traitement par un médecin peut être nécessaire.

Le déclencheur le plus fréquent de l’acné est le suivant :

L’acné se développe principalement à la puberté, quand les glandes sébacées sont stimulées par l’augmentation des taux hormonaux, principalement des androgènes (comme la testostérone), ce qui entraîne une production excessive de sébum. Lorsque les personnes ont entre 20 et 25 ans environ, les taux d’hormones ont généralement suffisamment baissé pour que l’acné diminue ou disparaisse. Néanmoins, certaines femmes souffrent d’acné à la quarantaine.

Les autres états qui impliquent des changements hormonaux peuvent également entraîner la survenue de l’acné :

Grossesse ou menstruation

Syndrome des ovaires polykystiques

Certains médicaments

Certains produits appliqués sur la peau

Vêtements trop serrés

Humidité élevée et sudation importante

Chez les femmes plus jeunes, une acné peut apparaître pendant la période menstruelle et s’améliorer ou s’aggraver sensiblement au cours de la grossesse. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est un trouble hormonal pouvant perturber le cycle menstruel et pouvant déclencher ou aggraver une acné. L’utilisation de certains médicaments, comme les corticoïdes et les stéroïdes anabolisants, peut aggraver l’acné ou provoquer des poussées d’acné. Certains cosmétiques, produits nettoyants et lotions peuvent aggraver l’acné en bouchant les pores. Des vêtements trop serrés et un taux élevé d’humidité et de transpiration peuvent déclencher l’acné.

L’importance clinique de l’acné variant au fil du temps chez la plupart des personnes (aggravation et amélioration), il est difficile de mettre en évidence les facteurs déclencheurs. L’acné s’aggrave souvent pendant l’hiver et s’améliore en été, peut-être grâce aux effets anti-inflammatoires de la lumière naturelle. Cependant, il n’y a aucun rapport entre l’acné et une mauvaise hygiène du visage, la masturbation, la consommation de chocolat ou l’activité sexuelle. On ne sait pas vraiment si les produits laitiers et un régime riche en glucides simples ou transformés et en sucres (régime à indice glycémique élevé) contribuent à l’acné.