Soins hospitaliers pour les adultes plus âgés

Médecins gériatres : Ces médecins sont spécialement formés pour fournir des soins aux adultes plus âgés et peuvent aider à prévenir les problèmes fréquents dans ce groupe. Par exemple, les gériatres évitent de prescrire des médicaments ou des associations de médicaments qui sont particulièrement susceptibles d’entraîner des problèmes chez les adultes plus âgés et peuvent suspendre les traitements qui présentent un bénéfice minimal ou des effets secondaires potentiels (voir aussi Vieillissement et médicaments ).

Unités de soins gériatriques : Ces unités sont conçues pour les adultes plus âgés, et leur personnel est formé pour leur dispenser des soins. Dans ces unités, les adultes plus âgés sont encouragés à sortir de leur lit aussitôt et aussi souvent que possible. On les encourage à se vêtir tous les matins, à suivre leurs activités routinières quotidiennes autant que possible et à manger dans une salle de repas commune. Si les adultes plus âgés doivent séjourner longtemps à l’hôpital, on les encourage à personnaliser leur chambre avec des photographies, des coussins et d’autres objets familiers. Les membres du personnel encouragent les membres de la famille et les amis à participer aux soins.