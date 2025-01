Membres de l’équipe de soins à l’hôpital

Les infirmiers praticiens spécialisés et les adjoints aux médecins (AM) travaillent étroitement avec le médecin traitant pour coordonner les soins quotidiens des personnes. Ils aident aussi à effectuer les examens cliniques et à commander des médicaments et des traitements quand les personnes ont des problèmes médicaux ou chirurgicaux plus courants ou habituels. Bien que les infirmiers praticiens spécialisés et les AM ne soient pas des médecins, ils ont suivi une formation avancée en matière de diagnostic et de traitement. Les infirmiers praticiens spécialisés et les AM sont sous la supervision des médecins.