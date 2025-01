Infections contractées à l’hôpital

Les personnes qui restent au lit n’utilisent pas autant leurs poumons, et les muscles qui contrôlent la respiration peuvent s’affaiblir. Prendre une respiration profonde peut donc devenir difficile, et si du mucus s’accumule dans les voies respiratoires, les personnes peuvent ne pas pouvoir tousser avec assez de force pour l’évacuer. Lorsque celui-ci s’accumule, les bactéries ne peuvent pas être bien évacuées des voies respiratoires, et une pneumonie peut se développer.

Le risque d’infections pulmonaires est augmenté par les facteurs suivants :

L’utilisation d’un ventilateur, qui augmente fortement le risque

Avoir déjà eu un traitement antibiotique

Être atteint d’autres troubles, tels que des troubles liés au cœur, aux poumons, au foie ou aux reins

Âge supérieur à 70 ans

Vie en maison de santé

Avoir subi une chirurgie abdominale ou thoracique

Prendre certains médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, qui réduisent l’acide gastrique

Des exercices de respiration profonde et de toux peuvent aider à prévenir les infections pulmonaires. Ces exercices peuvent aider à garder les poumons ouverts et à prévenir l’affaiblissement des muscles.