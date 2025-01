Incontinence due à l’hospitalisation

À l’hôpital, les personnes peuvent perdre de l’urine involontairement (incontinence urinaire) ou déféquer involontairement (incontinence fécale). Dans ces cas, l’incontinence peut provenir de l’environnement plutôt que d’un trouble physique.

Les situations suivantes peuvent rendre l’incontinence plus probable :

Être confiné au lit

L’administration de diurétiques qui peuvent provoquer un remplissage rapide de la vessie avec de l’urine

Avoir du mal à sortir du lit parce que le lit est trop haut ou parce que les personnes sont faibles ou malades

Avoir un trouble ou avoir eu une chirurgie qui rend la marche difficile ou douloureuse

Être en présence d’obstacles, tels que des lignes intraveineuses (IV) ou à oxygène, des moniteurs cardiaques et des cathéters

Avoir une infection vésicale ou intestinale

Par conséquent, se diriger vers les toilettes devient compliqué et prend plus de temps et d’organisation que d’habitude.

Une alternative, les bassins, peut être difficile à utiliser et inconfortable. De l’aide peut être nécessaire pour les utiliser ou pour aller aux toilettes. Les personnes atteintes de démence, qui deviennent soudainement confuses ou qui ont eu un accident vasculaire cérébral, peuvent être incapables d’utiliser une sonnette d’appel pour demander de l’aide. Après avoir actionné la sonnette, l’aide peut se faire attendre. Un tel délai peut entraîner une incontinence.

Certains médicaments et troubles peuvent aussi rendre l’incontinence plus probable.

(Voir aussi Problèmes dus à l’hospitalisation.)