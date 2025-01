Incapacité d’uriner à cause de l’hospitalisation

Les personnes hospitalisées peuvent devenir incapables de vider leur vessie complètement, ou elles peuvent devenir complètement incapables d’uriner. Ce problème, appelé rétention urinaire, peut se produire parce que la personne

Éprouve des douleurs après une intervention chirurgicale

Prend des médicaments qui provoquent une rétention urinaire

Doit rester alitée pendant longtemps (alitement prolongé)

La rétention urinaire survient plus souvent chez les hommes de plus de 50 ans parce que l’hypertrophie de la prostate (hyperplasie prostatique bénigne), qui interfère avec la miction, devient plus fréquente à mesure que les hommes vieillissent, surtout après 50 ans.

La rétention urinaire peut augmenter le risque de développer une infection des voies urinaires et peut causer des problèmes rénaux.

