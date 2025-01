Confusion et déclin de la fonction mentale dus à l’hospitalisation

Le fait d’être malade, en particulier lorsque cela implique la prise de médicaments contre la douleur ou l’anxiété, peut provoquer une confusion chez n’importe qui. L’environnement hospitalier rend ceci encore plus problématique. Les personnes y échangent leurs effets personnels et leurs vêtements (les marques de leur identité) contre une blouse d’hôpital. Ce sont des endroits étranges, sans repère familier ni activité routinière habituelle. Souvent, les hôpitaux apportent peu de stimulations (telle que vues, sons et interactions avec autrui). Les personnes peuvent être seules ou partager leur chambre avec une personne peu loquace, dans une chambre dont les murs sont blancs et le mobilier uniforme et standardisé. La plupart du temps, il n’y a personne à qui parler.

Les procédures et l’emploi du temps de l’hôpital peuvent être perturbants. Par exemple, les personnes peuvent être réveillées fréquemment pendant la nuit, ce qui les prive du sommeil nécessaire. Elles peuvent être incapables de trouver des repères dans une pièce faiblement éclairée et non familière. Les nombreux examens et l’équipement compliqué peuvent sembler écrasants.

Les unités de soins intensifs (USI) peuvent être encore plus déroutantes. Les personnes dans les USI sont seules, parfois dans des pièces sans fenêtre ni horloge pour les aider à s’orienter. Les signaux sonores des moniteurs électroniques, la lumière vive constante et les interruptions fréquentes pour prélever du sang, changer les perfusions intraveineuses (IV) ou administrer des médicaments peuvent perturber le sommeil. Les personnes fatiguées deviennent plus facilement confuses et désorientées. Parfois, la confusion est tellement grande que les personnes développent un type de délire appelé psychose des USI.

Si une personne devient inhabituellement confuse pendant son séjour à l’hôpital, les membres de sa famille doivent en informer les membres du personnel pour que ceux-ci sachent qu’il ne s’agit pas du comportement habituel de la personne. Le délire peut généralement être guéri si sa cause (un trouble, un médicament ou une situation stressante) est corrigée.

Dans certaines situations, les personnes peuvent devenir tellement confuses qu’elles ne comprennent plus pourquoi elles se trouvent à l’hôpital. Elles peuvent devenir agitées et essayer de sortir du lit, de s’enlever les lignes intraveineuses (IV) ou autres tubes, ou de faire d’autres choses qui peuvent leur nuire, à elles ou aux autres. Elles peuvent interpréter à tort l’action d’une autre personne comme une menace et y répondre en devenant physiquement menaçantes elles-mêmes. Dans de tels cas, la présence d’un ami ou d’un membre de la famille peut aider à les calmer. Parfois, un membre du personnel de l’hôpital reste avec les personnes 24 heures sur 24 pour les empêcher de commettre des actes dangereux. Dans de rares cas, des contraintes physiques sont appliquées ou de petites doses d’antipsychotique sont administrées jusqu’à ce que les personnes ne soient plus confuses.

