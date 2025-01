Chutes dues à l’hospitalisation

Les maladies à l’hôpital peuvent augmenter le risque de chute, particulièrement pour les adultes plus âgés. Après un alitement prolongé (repos au lit), les muscles des jambes peuvent s’affaiblir et être moins capables de comprimer les veines et donc de forcer le sang à circuler vers le cœur. Par conséquent, le sang s’accumule dans les jambes quand les personnes se mettent debout, entraînant une chute de la tension artérielle et une sensation de vertiges ou d’étourdissement (un trouble appelé hypotension orthostatique).

En outre, les personnes peuvent recevoir des médicaments qui entraînent vertiges, somnolence ou confusion. Le lit peut être trop haut ou avoir des rails, ce qui rend la sortie du lit plus difficile. L’éclairage peut être faible, ce qui fait que les personnes peuvent ne pas voir les obstacles. Les personnes qui sont confuses et désorientées ont plus de risques de chuter.

Parce qu’un séjour à l’hôpital perturbe les activités routinières quotidiennes, les parents qui restent à l’hôpital pour s’occuper de nourrissons ou d’enfants en bas âge malades peuvent oublier de prendre leurs précautions habituelles, telles que relever les rails du berceau lorsque les nourrissons sont dans le lit.

(Voir aussi Problèmes dus à l’hospitalisation.)