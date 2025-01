Autorisation de sortie de l’hôpital

Lorsque la personne a suffisamment récupéré ou peut être traitée de façon appropriée à un autre endroit, elle est autorisée à sortir de l’hôpital.

Pour déterminer quand les personnes doivent sortir de l’hôpital, les médecins comparent le risque de développer un problème dû à l’hospitalisation (comme de contracter une infection) et les bénéfices de recevoir des traitements à l’hôpital.

Si les personnes peuvent recevoir des traitements appropriés en dehors de l’hôpital, il vaut généralement mieux qu’elles soient chez elles, même si la maladie qui les a amenées à l’hôpital n’est pas complètement résolue.

Les personnes peuvent terminer leur traitement en dehors de l’hôpital si

Elles sont capables de prendre de la nourriture, de l’eau et des médicaments par voie orale.

Elles peuvent obtenir les médicaments prescrits.

Leur douleur est réduite à un degré tolérable (mais pas nécessairement complètement soulagée) par les médicaments.

Elles peuvent se déplacer dans leur lieu de résidence et prendre soin d’elles-mêmes ou avoir l’aide nécessaire à cet effet.

Leur état ne nécessite plus une surveillance quotidienne avancée avec l’équipement de l’hôpital.

Des consultations de suivi avec leurs médecins ont été organisées.

Avant la sortie de l’hôpital, des membres du personnel peuvent évaluer la capacité des personnes à se déplacer en sécurité et leur poser des questions pour déterminer si elles sont susceptibles d’avoir besoin d’aide supplémentaire une fois sorties. Un planificateur clinique ou un assistant social de l’hôpital peuvent anticiper les problèmes éventuels, puis faire des suggestions concernant des services nécessaires de soins de santé à domicile et prendre des dispositions à cet effet, notamment un infirmier à domicile, un kinésithérapeute à domicile ainsi que de l’équipement, tel qu’un fauteuil roulant ou un banc de douche. Cependant, les personnes et les membres de leur famille doivent être impliqués dans ces plans afin de s’assurer qu’ils sont appropriés.

Si des soins supplémentaires sont nécessaires temporairement ou de façon permanente après un séjour à l’hôpital, on envoie souvent les personnes dans un autre établissement. Elles peuvent aller dans un centre de rééducation ou une maison de santé (centre de soins spécialisés).

Avant de quitter l’hôpital, les personnes ou les membres de leur famille doivent s’assurer qu’ils reçoivent des instructions détaillées pour les soins de suivi et qu’ils les comprennent. Ils doivent obtenir un calendrier écrit pour l’utilisation des médicaments et les rendez-vous de suivi. Une fois rentrées chez elles, les personnes doivent appeler leur médecin généraliste pour un rendez-vous de suivi, sauf si cela a déjà été prévu avant la sortie de l’hôpital. Il est important de prévenir le médecin ou son secrétariat que la personne vient de sortir de l’hôpital et nécessite un rendez-vous sous 3 à 10 jours, afin de s’assurer qu’elles bénéficient d’un suivi adapté.

Si les personnes sont envoyées dans un autre établissement, un résumé écrit de leur évaluation à l’hôpital et du plan de traitement (appelé dossier de soins de transition) doit leur être remis et une copie doit être télécopiée ou transmise à l’établissement.

Que les personnes sortent de l’hôpital pour aller dans un autre établissement ou pour rentrer chez elles, elles doivent recevoir des documents écrits incluant :

La raison de l’hospitalisation

Les procédures ou les examens principaux réalisés

Le diagnostic principal à la sortie de l’hôpital

Toute restriction ou modification recommandée du régime alimentaire

Toute restriction d’activité (telle que marcher, faire de l’exercice ou conduire) ou de mouvement

Les dispositifs d’assistance nécessaires, tels qu’un fauteuil roulant, un déambulateur, des béquilles, un appareil de ventilation en pression positive continue (VPPC) ou de l’oxygène

Des instructions concernant les soins pour toute incision chirurgicale ou blessure

S’il y a lieu, des instructions sur la manière et le moment de mesurer leur température, leur tension artérielle, leur taux de glycémie ou leur poids après leur retour chez elles

Une liste de tous les symptômes qui nécessitent qu’elles contactent leur médecin ou qu’elles retournent au service des urgences

Les dates et heures des rendez-vous de suivi avec leurs médecins

Une liste des médicaments actuels, y compris les doses auxquels il faut les prendre, la fréquence quotidienne des doses et la durée pendant laquelle les médicaments doivent être pris

Le personnel hospitalier doit passer en revue, avec la personne qui s’apprête à sortir de l’hôpital, toute modification des médicaments qu’elle prenait ou tout nouveau traitement ayant été instauré. Les personnes doivent également demander que leur médecin à l’hôpital informe leur médecin traitant des soins prodigués pendant l’hospitalisation, si possible sous forme écrite (résumé d’hospitalisation) et/ou lors d’une conversation téléphonique.

Parfois, l’état de santé des personnes se dégrade après leur sortie de l’hôpital et elles doivent retourner à l’hôpital pour recevoir des soins supplémentaires.