Admission à l’hôpital

Toutes les personnes admises à l’hôpital se voient demander si elles ont déjà un testament de fin de vie indiquant leurs préférences en matière de réanimation, et quelles sont ces préférences, même si elles sont à l’hôpital pour des problèmes mineurs et si elles sont autrement en bonne santé. Par conséquent, les personnes ne doivent pas supposer que cette question signifie qu’elles sont gravement malades.

Les mesures de réanimation comprennent :

Réanimation cardiopulmonaire (RCP)

Chocs électriques au cœur

Utilisation de certains médicaments

Insertion d’un tube pour assister la respiration dans la gorge (intubation) et utilisation d’un appareil pour aider à respirer (ventilation mécanique)

Insertion d’un tube d’alimentation dans l’estomac pour donner un apport nutritionnel

La décision à propos des mesures de réanimation est très personnelle et dépend de nombreux facteurs, y compris la santé des personnes, leur espérance de vie, leurs buts, leurs valeurs, ainsi que leurs convictions religieuses et philosophiques et les pensées des membres de la famille. Idéalement, les personnes doivent décider elles-mêmes après avoir discuté les problèmes avec les membres de la famille, les médecins et d’autres. Elles ne doivent pas permettre à d’autres de prendre cette décision à leur place.

Les personnes peuvent décider de ne pas recevoir de réanimation si elles sont âgées et si elles ont le sentiment d’avoir pleinement vécu leur vie ou si elles ont un trouble grave avec une courte espérance de vie, ou un trouble susceptible d’altérer leur qualité de vie. Les médecins peuvent suggérer aux personnes de décider de ne pas recevoir les mesures de réanimation si elles ont un trouble au stade terminal ou un trouble qui rend improbable un retour à une qualité de vie acceptable après la réanimation. Si les personnes décident de ne pas recevoir de réanimation, les médecins inscrivent des ordres de ne pas réanimer (NPR) ou de ne pas tenter de réanimation (NPTR) dans leur dossier.

La décision de ne pas recevoir les mesures de réanimation ne veut pas dire qu’on ne fait pas de traitement. Par exemple, les personnes qui ont un ordre NPR ou NPTR sont cependant traitées pour tous les troubles qu’elles peuvent avoir jusqu’à un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire. Les soins de confort et le traitement de la douleur sont toujours fournis et deviennent la priorité des professionnels de santé lorsque la personne est en fin de vie.

Si les personnes indiquent qu’elles ne savent pas comment répondre, les médecins supposent qu’elles souhaitent recevoir toutes les mesures de réanimation.

Les personnes peuvent à tout moment revenir sur leur décision concernant les mesures de réanimation en l’indiquant à leur médecin. Elles n’ont pas besoin d’expliquer pourquoi elles ont changé d’avis.

Idéalement, les mesures de réanimation sont censées restaurer les fonctions normales de l’organisme et éliminer le besoin d’une assistance pour la respiration ainsi que des autres éléments de soutien. Cependant, contrairement à ce qui est généralement présenté par les médias, ces efforts rencontrent un succès variable, selon l’âge et l’état général des personnes. Ces efforts tendent à être plus fructueux chez les personnes jeunes en bonne santé, et beaucoup moins chez les adultes plus âgés et ceux qui ont un trouble de santé grave. Toutefois, il n’y a pas de manière certaine de prédire pour qui la réanimation sera couronnée de succès et pour qui elle ne le sera pas.

En outre, la réanimation peut causer des problèmes. Par exemple, les compressions thoraciques peuvent provoquer des fractures des côtes, et si le cerveau ne reçoit pas assez d’oxygène pendant un moment avant que les personnes soient réanimées, elles peuvent présenter des dommages cérébraux.

Si les personnes indiquent qu’elles ne veulent pas être réanimées (ordre NPR ou NPTR), un bracelet en plastique est appliqué à son poignet et conservé pendant le séjour à l’hôpital pour indiquer leur préférence. De plus, les médecins remplissent un formulaire appelé ordre médical portatif ou Ordres au médecin concernant le maintien en vie (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST) pour indiquer que les personnes ne souhaitent pas être réanimées. Les personnes reçoivent ce formulaire pour leurs dossiers. Ensuite, après la sortie de l’hôpital, les personnes qui ont une maladie grave peuvent afficher ce formulaire de manière visible à domicile (par exemple, sur le réfrigérateur) au cas où le personnel médical les trouverait inconscientes à la maison. Les programmes formels tels que POLST et similaires n’existent pas dans tous les États ou toutes les communautés, mais leur développement se répand rapidement.