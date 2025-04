Relâchement de la prothèse

American Prosthetics Institute, Ltd

Parfois, une prothèse se relâche pendant qu’elle est portée. Une prothèse lâche peut provoquer l’apparition de lésions cutanées et une perte de stabilité, entraînant parfois des chutes. L’emboîture de la prothèse peut se relâcher en raison de :

Évolution du membre résiduel (par exemple, atrophie musculaire ou variation du volume de liquide)

Compression ou amincissement de l’interface en gel

La succion peut également être altérée parce que le membre résiduel rétrécit, la personne perd du poids ou le manchon entre le membre résiduel et l’emboîture s’use ou se détend.

Les problèmes mécaniques peuvent être dus à un relâchement de la suspension ou à une perte de la connexion avec le membre résiduel ou le corps. Une valve de succion ou une pompe à vide (utilisée pour créer un joint étanche) peut mal fonctionner. Un trou permettant à l’air de pénétrer peut se former dans le dispositif de joint hermétique, et la prothèse peut glisser légèrement. En ce qui concerne les membres supérieurs, un harnais ou une sangle peut se relâcher ou se déchirer.

Le prothésiste (spécialiste qui conçoit, mesure, fabrique et ajuste les prothèses) donne généralement à la personne des instructions sur la manière d’identifier et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir avec leur prothèse spécifique. Si rien de tout cela ne permet de résoudre le problème, la personne doit consulter le prothésiste pour évaluer et corriger le problème.

