Ventouses (cupping)

Le cupping (une pratique de manipulation et corporelle) est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Son utilisation est censée augmenter le flux sanguin vers la zone où est placée une ventouse, améliorant ainsi la guérison au niveau de cette zone.

L’air à l’intérieur de la ventouse est chauffé, souvent à l’aide d’une pompe en caoutchouc dans la pratique moderne. La ventouse chauffée est immédiatement inversée et placée sur la peau. L’aspiration qui en résulte aspire la peau dans la ventouse, qui peut être laissée en place pendant plusieurs minutes.

Le cupping peut aider à réduire les douleurs cervicales et lombaires. Le cupping a été utilisé en association avec l’acupuncture et la moxibustion pour traiter la névralgie post-zostérienne. Le cupping a également été utilisé dans le syndrome métabolique, la paralysie faciale, l’acné et les symptômes respiratoires, mais les preuves de son efficacité sont limitées.

Le cupping entraîne un rougissement de la peau et peut provoquer des brûlures.

