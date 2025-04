Types de médecines alternatives et complémentaires

Les techniques corps-esprit se fondent sur l’idée que les facteurs mentaux et émotionnels peuvent influencer le bien-être physique. Pour préserver la santé et prévenir ou traiter les maladies, elles utilisent les méthodes comportementales, psychologiques, sociales et spirituelles.

Compte tenu de l’abondance des preuves scientifiques en la faveur des techniques corps-esprit, ces méthodes sont, de nos jours, communément admises. Par exemple, les techniques suivantes sont utilisées dans le cadre du traitement des douleurs chroniques, de la maladie des artères coronaires, des céphalées, de l’insomnie et des symptômes de la ménopause, ainsi que comme des aides durant l’accouchement :

Ces techniques sont également utilisées pour aider les personnes à faire face à des symptômes liés à la maladie et au traitement, en particulier chez les personnes atteintes d’un cancer, et pour les préparer à une intervention chirurgicale.