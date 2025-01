Dans le traitement par massages (une pratique de manipulation et corporelle), les tissus du corps sont manipulés pour réduire la douleur, soulager la tension musculaire et réduire le stress. Le traitement par massages comprend une variété de techniques, de l’effleurement et la manipulation (comme dans le massage suédois) à l’application de pression sur des points spécifiques (comme le shiatsu, l’acupression et le massage neuromusculaire).

(Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

Utilisations médicinales de la thérapie par massage Les thérapeutes par massage aident les systèmes musculo-squelettique et nerveux de l’organisme. Les autres effets de soulagement du massage incluent les bénéfices de la relaxation et du toucher, des besoins basiques non satisfaits dans la vie de nombreuses personnes. La valeur thérapeutique des massages pour de nombreux symptômes musculo-squelettiques est largement reconnue. L’efficacité du massage a été démontrée pour atténuer ou soulager les symptômes des pathologies suivantes : Céphalées

Douleur (par exemple, douleurs postopératoires, douleurs chroniques, douleurs musculo-squelettiques, soins de fin de vie, douleurs du bassin, douleurs liées au travail, brûlures et démence)

Fibromyalgie

Troubles de l’humeur (par exemple, anxiété et dépression)

Humeur et symptômes chez les personnes atteintes d’un cancer (par exemple, douleur, fatigue, stress, anxiété, drainage lymphatique)

Symptômes chez les nourrissons prématurés (par exemple, pour favoriser le sommeil, la croissance et la prise de poids, ainsi que la santé digestive)

VIH/SIDA (par exemple, qualité de vie, stress, fonction immunitaire)

Symptômes de la maladie de Parkinson (par exemple, troubles du sommeil, douleur, fatigue, anxiété, symptômes dépressifs et raideur)

Effets secondaires possibles du traitement par massage Le traitement par le massage et d’autres traitements qui impliquent une manipulation des tissus incluent les précautions suivantes : Gêne mineure ou aggravation temporaire des symptômes

Les massages peuvent provoquer des ecchymoses et un saignement chez les personnes à risque.

La pression ne doit pas être appliquée directement sur les os atteints d’ostéoporose ou d’une tumeur s’étant propagée aux os (cancer métastatique).