La chélation, une pratique de type biologique, désigne une réaction chimique dans laquelle certaines molécules se lient à des atomes de métal (comme le calcium, le cuivre, le fer ou le plomb). Les médicaments chélateurs, comme l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), se lient aux métaux et permettent ainsi de les excréter de l’organisme. Certains de ces médicaments sont fréquemment utilisés en médecine conventionnelle pour traiter les intoxications au plomb, le surdosage en fer et d’autres intoxications aux métaux lourds. (Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

Les thérapeutes qui utilisent la chélation estiment que de nombreuses pathologies sont causées par une quantité trop importante de métal dans l’organisme, même lorsque les personnes ne sont pas exposées à ces métaux et que les analyses de sang ne révèlent pas un taux élevé de ces métaux. Ils traitent donc de nombreuses pathologies à l’aide de médicaments chélateurs.

Utilisations médicinales du traitement chélateur Il a également été suggéré que le traitement chélateur par EDTA pourrait être une manière d’extraire le calcium et donc de traiter l’athérosclérose, et contribuer ainsi à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cependant, certaines études suggèrent que les bénéfices du traitement chélateur sont insignifiants, voire non existants.

Effets secondaires possibles du traitement chélateur Les effets secondaires de la thérapie par chélation pour extraire le calcium comprennent une carence en calcium, qui peut être grave, voire dans de rares cas mortelle. D’autres effets secondaires possibles de l’EDTA comprennent une hypotension artérielle, des vomissements, une fatigue, des céphalées, des convulsions, et des douleurs musculaires et articulaires. La thérapie par chélation peut également être nocive en cas de modification d’autres paramètres chimiques de l’organisme et provoquer notamment une hypoglycémie.