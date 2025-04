Le raclage (une pratique de manipulation et corporelle), également appelé gua sha, consiste à frotter un dispositif contondant sur la peau, généralement au niveau du dos, du cou ou des extrémités. Le raclage est populaire chez les sportifs, en particulier dans l’haltérophilie. On pense que le raclage augmente le flux sanguin vers une zone donnée, augmente le métabolisme et favorise la guérison. Selon le dispositif utilisé, le raclage peut être dit « à la pièce » ou « à la cuillère ».

Ces traitements ont démontré des bénéfices pour les symptômes ménopausiques et dans les maladies et douleurs musculosquelettiques.

Le raclage provoque généralement des ecchymoses sur la peau.

