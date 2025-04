Rétroaction biologique

Le biofeedback est un type de médecine corps-esprit permettant de mettre les processus biologiques inconscients sous contrôle conscient. Le biofeedback consiste à utiliser des dispositifs électroniques pour mesurer et fournir des informations concernant des processus inconscients (tels que le rythme cardiaque, la tension artérielle et la tension musculaire) à la conscience. Avec l’aide d’un thérapeute ou avec une formation, les personnes comprennent ainsi pourquoi ces fonctions sont altérées et apprennent à les réguler, ce qui permet ainsi de soulager les effets de pathologies telles que les douleurs, le stress, l’insomnie et les céphalées. Il existe de nombreux types différents de biofeedback, y compris le biofeedback sur la variabilité de la fréquence cardiaque et le neurofeedback, qui surveille spécifiquement l’activité cérébrale. (Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

Utilisations médicinales du biofeedback En général, le biofeedback est utilisé pour traiter la douleur (y compris les céphalées), le stress, l’anxiété et l’insomnie, ainsi que les troubles du plancher pelvien (qui contribuent à l’incontinence urinaire, par exemple). Le biofeedback sur la variabilité du rythme cardiaque a également été utilisé pour améliorer les performances sportives et pour divers troubles mentaux ou neurologiques (par exemple, trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité [TDAH] et lésion traumatique du cerveau). Le neurofeedback semble être efficace dans les performances cognitives et le traitement du TDAH.