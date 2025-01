Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires

La MSI a pour objectif de combiner les MAC avec des médicaments conventionnels lorsque cela est approprié. Certains traitements de MAC sont désormais proposés à l’hôpital et sont parfois remboursés par les compagnies d’assurance. L’acupuncture et certaines thérapies manuelles (par exemple, la chiropraxie ou l’ostéopathie) en sont des exemples. En raison de l’augmentation de l’intérêt pour les MAC et de leur utilisation, de plus en plus de facultés de médecine incluent des informations sur les traitements par MAC dans leurs cursus, telles que l’acupuncture, la phytothérapie, la thérapie manuelle et l’homéopathie.

Jusqu’à 38 % des adultes et 12 % des enfants ont utilisé des MAC à un moment donné, selon la définition des MAC choisie. Une enquête nationale américaine sur la santé (2012) indique que les traitements courants de MAC comprennent les suivants :

Exercices de respiration profonde (11 %)

Yoga, tai-chi et Qi gong (10 %)

Thérapie manuelle (8 %)

Méditation (8 %)

Yoga (6,1 %)

L’utilisation d’autres traitements et approches de MAC reste variable et difficile à quantifier : homéopathie (2,2 %), naturopathie (0,4 %) et guérison énergétique (0,5 %). En outre, 57,6 % des adultes ont utilisé au moins un complément alimentaire au cours des 30 derniers jours.