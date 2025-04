La méditation a démontré de nombreux bénéfices pour la santé, elle permet notamment de soulager les symptômes suivants :

Stress, anxiété, dépression

Insomnie

Douleur

Symptômes de maladies chroniques, comme le cancer

Possiblement, bourdonnement dans les oreilles (acouphènes)

Troubles sexuels

La méditation a des effets bénéfiques sur l’activité cérébrale. Par exemple, elle peut augmenter l’activité cérébrale dans les zones associées à la clarté mentale. La méditation induit souvent une relaxation physique, une sérénité de l’esprit et des états émotionnels favorables tels que l’affection et l’égalité de l’humeur.

Il a été proposé que la méditation ait de nombreux effets bénéfiques sur la santé du cœur et des vaisseaux sanguins (cardiovasculaire). L’Association américaine du cœur (American Heart Association) soutient l’utilisation de la méditation comme une intervention à faible risque et à faible coût dans la prévention de la maladie cardiovasculaire, tout en signalant que les données probantes appuyant l’utilisation de la méditation sont de faible qualité, et que la méditation doit donc être étudiée davantage.

La méditation est bénéfique pour soulager le stress et améliorer le bien-être général. Son rôle dans les pathologies chroniques, y compris la douleur et les troubles neurologiques (par exemple, la maladie de Parkinson), est actuellement à l’étude.