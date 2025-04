L’imagination guidée est un type de médecine corps-esprit qui consiste à utiliser des représentations mentales afin de favoriser la relaxation et le bien-être, réduire la douleur ou aider à soulager un trouble particulier, comme un cancer ou un traumatisme psychologique. Les images perçues peuvent concerner chacun des cinq sens et peuvent être créées directement par les personnes ou guidées par les thérapeutes, parfois lors de séances de groupe. Par exemple, les personnes qui présentent une tumeur peuvent imaginer une armée de leucocytes combattant les cellules tumorales. Les images utilisées avec les techniques de relaxation (relaxation musculaire et respiration profonde) et l’hypnothérapie peuvent aider à réduire la douleur, en particulier chez les personnes atteintes de fibromyalgie, et améliorer la qualité de vie et la capacité à tolérer les traitements chez les personnes atteintes de cancer.

