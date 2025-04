L’hypnothérapie peut être utilisée pour traiter de nombreuses maladies et symptômes dans lesquels les facteurs psychologiques peuvent influencer les symptômes physiques :

Bouffées de chaleur

Phobies

Certains syndromes douloureux

Troubles du sommeil

Troubles liés à l’usage de substances

Dépression

Certains troubles cutanés (tels que les verrues)

Anxiété

L’hypnothérapie a été utilisée avec un certain succès pour faciliter l’arrêt du tabac et perdre du poids. Elle peut réduire la douleur et l’anxiété pendant les procédures médicales chez l’adulte et l’enfant, et elle peut contribuer à réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable, des céphalées et de l’asthme. L’hypnothérapie peut également aider à réduire l’anxiété et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer.