L’homéopathie, développée en Allemagne à fin du XVIIIe siècle, est un système médical qui repose sur le fait que « le semblable guérit le semblable » (d’où le nom homéo, en grec « semblable », et pathos, en grec « maladie »). En d’autres termes, on considère qu’une substance qui, à fortes doses, induit une maladie peut soigner cette même maladie si elle est administrée à doses minimes. Cette dose minime est censée stimuler les mécanismes de guérison de l’organisme. (Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

L’homéopathie vise à restaurer le flux de la force de vie innée de l’organisme. Les traitements sont fondés sur les caractéristiques uniques des personnes, dont le mode de vie ainsi que les symptômes et l’état de santé général.

Les remèdes utilisés en homéopathie sont dérivés des substances présentes dans la nature, comme des extraits de plantes et d’animaux et des minéraux. On pense que ces substances peuvent stimuler la capacité innée de l’organisme à guérir. Les remèdes sont préparés en diluant ces substances plusieurs fois de suite. De nombreux remèdes homéopathiques sont tellement dilués que la substance d’origine n’est plus du tout détectable. Cependant, certains remèdes homéopathiques contiennent d’autres ingrédients pouvant avoir un effet sur l’organisme.

Aucune explication scientifique n’explique de manière satisfaisante le fait que les principes dilués utilisés en homéopathie puissent soigner la maladie. Le principe de l’homéopathie selon lequel « le semblable soigne le semblable » ne repose sur aucune base physique ou chimique reconnue.

Le saviez-vous ?

Aux États-Unis, les remèdes homéopathiques sont considérés par la Food and Drug Administration (FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) comme des médicaments avec ou sans ordonnance, mais ils sont dispensés de plusieurs contraintes auxquelles sont soumis les autres médicaments. Par exemple, l’identité et la concentration de chaque ingrédient actif ne doivent pas être testées en laboratoire avant que le remède soit commercialisé. En outre, les fabricants de produits homéopathiques n’ont pas l’obligation de fournir des preuves de l’efficacité de leurs produits. Les remèdes homéopathiques peuvent contenir de l’alcool, qui est souvent utilisé pour diluer les médicaments. Actuellement, la quantité d’alcool contenue dans ces remèdes n’est soumise à aucune réglementation.

L’étiquette doit mentionner les informations suivantes :

Le mot « homéopathique »

Le nom du fabricant

Au moins une façon d’utiliser le médicament

Les instructions pour une utilisation en toute sécurité

Le principe actif et le taux de dilution (à moins d’être spécifiquement exempté)

Certains médicaments homéopathiques sont disponibles uniquement sur ordonnance.

Utilisations médicinales de l’homéopathie L’homéopathie est utilisée pour traiter diverses pathologies, notamment les allergies, les symptômes respiratoires, les troubles digestifs, les douleurs musculo-squelettiques et les vertiges. Les remèdes homéopathiques utilisés pour traiter une grande partie de ces pathologies ont été étudiés. Des données probantes suggèrent que les remèdes homéopathiques ne sont pas efficaces.

Effets secondaires possibles de l’homéopathie La majorité des personnes tolèrent bien les remèdes homéopathiques, et ces traitements comportent peu de risques. Des effets secondaires peuvent cependant apparaître, comme des réactions allergiques et toxiques.