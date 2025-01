Diététique thérapeutique

Le régime paléo consiste à consommer uniquement des aliments consommés pendant l’ère paléolithique (âge de pierre), lorsque les aliments étaient issus de la chasse et de la cueillette. Il consiste donc à manger des produits animaux et des plantes sauvages. Ce régime a pour conséquences :

Manger plus de protéines

Manger moins de glucides et manger principalement des glucides venant de fruits et légumes frais pauvres en amidon

Consommer plus de fibres

Souvent, manger plus gras, principalement des graisses monoinsaturées et polyinsaturées

Les aliments dont on estime qu’ils n’étaient pas accessibles à l’époque paléolithique (tels que les produits laitiers, les céréales, les légumineuses, les huiles transformées, le sucre raffiné, le sel et le café) sont proscrits. Ses partisans estiment que l’organisme ne peut pas transformer (métaboliser) une grande partie de ces aliments. Cependant, nos connaissances concernant les aliments consommés durant l’ère paléolithique sont limitées, et certaines données suggèrent que le régime pratiqué à cette époque était moins restrictif que le régime paléo moderne.

Les partisans du régime paléo estiment qu’il réduit le risque de maladie des artères coronaires, de diabète de type 2 et de nombreuses maladies chroniques. Ils estiment également que ce régime favorise la perte de poids et qu’il améliore les performances sportives, la qualité du sommeil et la fonction mentale. Cependant, les preuves appuyant ces propriétés demeurent variables.

Le régime paléo préconise une consommation insuffisante de certains nutriments (en raison d’une faible consommation de céréales complètes et de produits laitiers) et est potentiellement associé à une augmentation du risque de maladie des artères coronaires (en raison d’une consommation importante de graisses et de protéines).