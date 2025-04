Dans la chiropraxie, une pratique de manipulation et corporelle, la relation entre la structure de la colonne vertébrale et la fonction du système nerveux est envisagée comme la clé pour maintenir ou restaurer l’état de santé. La principale méthode pour corriger cette relation est la manipulation vertébrale. Les chiropracteurs peuvent également proposer une physiothérapie (par exemple, un traitement par la chaleur ou le froid, la stimulation électrique et des stratégies de rééducation), des massages ou l’acupression, ou recommander des exercices ou des modifications de mode de vie. Ils peuvent donner des conseils concernant l’environnement de travail des personnes, afin que celui-ci soit plus adapté et plus sûr (changements ergonomiques). Ces changements peuvent permettre de prévenir certains problèmes, tels que la dorsalgie. (Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

Certains chiropracteurs utilisent la manipulation vertébrale pour corriger certains décalages suggérés des vertèbres, pour tenter de rétablir le flux d’énergie vitale. La pratique de ces chiropracteurs est un hybride entre un traitement énergétique et un traitement par manipulation. Les autres rejettent cette croyance.

Utilisations médicinales de la chiropraxie La chiropraxie est actuellement activement étudiée. Les problèmes les plus fréquemment traités par chiropraxie incluent : lombalgie, céphalées, douleurs cervicales et douleurs nerveuses dues à une compression nerveuse. Par le passé, des essais cliniques (des études visant à déterminer la sécurité d’emploi et l’efficacité des traitements chez l’homme) ont démontré que la chiropraxie était efficace pour soulager à court terme les lombalgies. Les recommandations médicales conventionnelles incluent la chiropraxie comme option de traitement pour les lombalgies soudaines qui persistent malgré les mesures prises par les personnes d’elles-mêmes. Les traitements poursuivis au-delà de trois mois peuvent ne pas entraîner de bénéfices supplémentaires. Le saviez-vous ? Les manipulations n’ont pas encore prouvé leur efficacité pour traiter les maladies n’étant pas directement reliées au système musculo-squelettique (comme l’asthme, les coliques et les otites chez l’enfant). Les quelques études qui ont été menées suggèrent que les manipulations ne sont pas efficaces pour traiter ces maladies.

Effets secondaires possibles de la chiropraxie Les complications graves issues de manipulations vertébrales sont rares. Elles comprennent les lombalgies, les atteintes des nerfs cervicaux et des artères du cou. Les autres effets secondaires comprennent une gêne, des céphalées et une asthénie, qui disparaissent généralement en 24 heures. La manipulation de la colonne vertébrale est contre-indiquée chez les personnes qui présentent ou ont présenté les caractéristiques suivantes : Ostéoporose

Symptômes de lésions ou de dysfonctionnements nerveux (neuropathie), comme la perte de sensation ou de force dans un ou plusieurs membres

Chirurgie spinale antérieure

Accident vasculaire cérébral

Maladies vasculaires