L’ayurveda est une médecine traditionnelle indienne, dont les origines remontent à plus de 4 000 ans. Elle est fondée sur la théorie selon laquelle la maladie est due au déséquilibre de la force vitale corporelle ou prana. Le balancement de la force vitale est déterminé par l’équilibre de trois qualités corporelles, dites doshas : vata, pitta et kapha. La plupart des personnes ont un dosha prépondérant, et l’équilibre spécifique entre les trois doshas est spécifique à chaque individu. (Voir aussi Présentation de la médecine intégrée et des médecines alternatives et complémentaires.)

Les praticiens évaluent les personnes :

En leur posant des questions sur leurs symptômes, leurs comportements et leur mode de vie

En observant leur apparence générale, notamment les yeux, la langue et la peau

En prenant leur pouls et en inspectant leur urine et leurs selles

Après avoir déterminé l’équilibre des doshas, le praticien met au point un traitement spécifiquement adapté à chaque personne. L’ayurveda utilise l’alimentation, les plantes médicinales, les massages, la méditation, le yoga et le drainage intérieur (purge thérapeutique). Le nettoyage implique généralement l’injection d’un liquide dans le rectum pour entraîner un mouvement de l’intestin (lavement) ou le nettoyage du nez avec de l’eau (lavage nasal) pour restaurer l’équilibre entre l’organisme et la nature.

Utilisations médicinales de l’ayurveda L’ayurveda a été étudié, notamment dans la rhinite allergique, les troubles de santé mentale, les affections neurologiques, les douleurs, l’arthrite et le diabète. Comme pour d’autres études portant sur des médecines d’approche globale, il est difficile de mener des études de haute qualité.

Effets secondaires possibles de l’ayurveda Certains mélanges de plantes utilisés dans l’ayurveda sont contaminés par des métaux lourds (principalement le plomb, le mercure et l’arsenic) qui peuvent provoquer une intoxication aux métaux lourds.