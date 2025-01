Lésions par injection à haute pression

Antibiotiques administrés dans une veine (par voie intraveineuse)

Intervention chirurgicale rapide

Les médecins nettoient d’abord doucement la plaie et enveloppent sans serrer la partie du corps lésée dans un pansement stérile. La partie lésée est surélevée.

Les personnes présentant une lésion par IHP reçoivent des antibiotiques qui traitent de nombreuses infections (antibiotiques à large spectre) par voie intraveineuse et, si nécessaire, le vaccin contre le tétanos. Des analgésiques sont administrés si nécessaire.

Une intervention chirurgicale pour examiner et évaluer toutes les lésions provoquées par l’IHP est réalisée dès que possible. La chirurgie est réalisée en salle d’opération et nécessite une anesthésie générale. Il est préférable que la chirurgie soit pratiquée par un chirurgien compétent et expérimenté dans le traitement des lésions causées par une IHP. Le chirurgien élimine le tissu nécrosé et la plus grande quantité possible de substance injectée. L’incision est généralement laissée ouverte (non suturée) et on la laisse guérir, ou bien le chirurgien attend pour la suturer plus tard.

L’amputation (de doigts, d’orteils ou de membres) peut être nécessaire.

Une attelle peut être placée sur le membre affecté pour éviter de stresser la plaie et permettre à celle-ci de cicatriser plus rapidement.

La kinésithérapie et l’ergothérapie peuvent aider les travailleurs à retrouver leurs fonctions. Parfois, une seconde intervention chirurgicale est nécessaire pour améliorer la fonction du membre.