Les lésions oculaires liées au travail sont fréquentes. Aux États-Unis, plus de 65 000 lésions oculaires sont signalées chaque année. Ces blessures sont responsables d’une perte de productivité importante.

Les lésions oculaires liées au travail peuvent résulter d’une lésion directe (force) ou d’une exposition à une substance nocive (comme un produit chimique).

Pour diagnostiquer les lésions oculaires, les médecins examinent l’œil, observent les mouvements oculaires, examinent l’œil à l’aide d’une lampe à fente et d’un ophtalmoscope, et peuvent orienter la personne vers un ophtalmologiste.

Le risque de lésions oculaires liées au travail peut être réduit en informant les travailleurs des dangers potentiels pour les yeux présents sur le lieu de travail et en leur demandant de porter un masque de protection et un équipement oculaire.

Des mesures de premiers secours sont immédiatement mises en place sur le lieu de travail, en particulier si l’œil a été lésé par un produit chimique.

Le traitement dépend de la cause de la blessure.

(Voir aussi Lésions oculaires.)

La plupart des lésions oculaires liées au travail sont rapportées dans les secteurs de la construction, de la production industrielle et des services.

Les lésions oculaires liées au travail peuvent être dues aux facteurs suivants :

Lésion directe (force), telle qu’un coup contondant ou pénétrant direct au niveau du globe oculaire, de la paupière ou des os autour de l’œil

Exposition à une substance nocive, comme de l’acide ou des agents alcalins, la chaleur (lésion thermique), les rayonnements, la lumière ultraviolette et/ou la lumière laser

Des blessures oculaires contondantes peuvent se produire lorsque des outils glissent ou fonctionnent mal et heurtent le globe oculaire. Ces lésions peuvent entraîner un saignement dans la cavité antérieure de l’œil (hyphéma). Un choc violent peut entraîner un saignement derrière le globe oculaire (hémorragie rétrobulbaire) et, rarement, une augmentation soudaine de la pression à l’intérieur de l’œil (syndrome des loges). Le syndrome des loges orbitaire est une urgence médicale qui peut entraîner une perte de la vision. Il nécessite un traitement immédiat. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent avoir une vision double. Leurs yeux peuvent se dilater, et elles peuvent ne pas être capables de bouger les yeux normalement d’un côté à l’autre.

Les lésions oculaires peuvent également être provoquées par des corps étrangers qui pénètrent dans l’œil.

Les lésions oculaires liées au travail comprennent également des égratignures de la cornée (abrasions de la cornée) ou de la sclère (la couche de fibre blanche résistante recouvrant l’œil), des déchirures (lacérations) des paupières, les lésions du canal lacrymal et les lacérations du globe oculaire.

Les brûlures dues aux agents alcalins ou à l’acide fluorhydrique ont tendance à être plus graves que les autres brûlures acides, car elles pénètrent plus profondément dans les tissus mous (muscles, tendons, ligaments, nerfs et vaisseaux sanguins). Les agents alcalins sont présents dans les produits à base de chaux, le béton, le plâtre et le mortier, les nettoyants pour fours et canalisations, les détergents pour lave-vaisselle et les engrais. Bien que les produits industriels soient généralement plus concentrés que les produits domestiques, les deux peuvent être dangereux.

Des brûlures chimiques sévères de la cornée, en particulier des brûlures alcalines, peuvent provoquer la formation de tissu cicatriciel, une perforation de l’œil, une infection et une cécité. Les brûlures chimiques de l’œil sont très douloureuses. Et comme la douleur est très intense, les personnes ont tendance à garder les paupières closes. La fermeture des paupières prolonge le contact de l’œil avec la substance et peut aggraver la lésion.

Diagnostic des lésions oculaires liées au travail Examen clinique

Examen de l’œil, y compris un examen à la lampe à fente

Pour les fractures suspectées ou les corps étrangers radio-opaques, radiographies Les médecins diagnostiquent les lésions oculaires liées au travail comme ils le feraient pour tout autre problème oculaire. Ils examinent l’œil, observent les mouvements oculaires et examinent l’œil avec une lampe à fente (si disponible) et/ou un ophtalmoscope. Si une lésion est grave, en particulier si la vision est altérée, les médecins orientent la personne vers un ophtalmologiste (spécialiste des troubles oculaires). Les lésions graves comprennent les suivantes : Opacification ou lésion de la cornée

Déchirures (lacérations) des paupières

Syndrome des loges orbitaire Les médecins demandent aux personnes ce qu’elles faisaient exactement au moment où la blessure s’est produite. Ces informations sont essentielles pour établir un diagnostic correct. Si les tâches impliquent le meulage et la découpe du métal à l’aide d’une scie à grande vitesse, d’un appareil de forage ou d’un ciseau à bois, des fragments de métal (ou d’autres matériaux) extrêmement petits peuvent être projetés dans l’air à grande vitesse. Si les travailleurs ne portaient pas de protection oculaire appropriée, ces fragments peuvent pénétrer dans le globe oculaire. La plaie qui en résulte peut être difficile à voir pendant l’examen. Par conséquent, toutes les lésions oculaires sur le lieu de travail sont rapidement évaluées à l’aide d’une lampe à fente. Les radiographies des os autour de l’œil peuvent aider à identifier les corps étrangers métalliques dans le globe oculaire, les os et/ou les sinus, ainsi que les fractures. Si la lésion impliquait un produit chimique, les médecins demandent quel produit chimique était utilisé, quelle était sa concentration et pendant combien de temps l’œil a été exposé au produit chimique. Ces informations sont nécessaires pour déterminer le traitement approprié. Les médecins mesurent également généralement la pression intraoculaire. Une pression élevée peut indiquer un syndrome des loges. Les médecins examinent les paupières pour déceler d’éventuelles lacérations. Si les paupières sont déchirées, la personne est orientée vers un chirurgien spécialisé pour les réparer.

Prévention des lésions oculaires liées au travail Les mesures pour prévenir les lésions oculaires liées au travail consistent à informer les travailleurs des dangers potentiels pour les yeux et à exiger qu’ils portent un masque de protection et un équipement oculaire. Cet équipement peut inclure des protections latérales, des lunettes de sécurité, des lunettes de protection et/ou des protections faciales. En raison du COVID-19, les travailleurs peuvent être tenus de porter des masques en plus de l’équipement de protection oculaire. Par conséquent, les lunettes de sécurité et les autres types de lunettes ont tendance à s’embuer. Conseils pour prévenir ou minimiser la formation de buée : Adapter le masque au visage, par exemple, en serrant les côtés du masque ou en pinçant la partie supérieure pour ajuster le nez

Couper les poils du visage pour obtenir le meilleur ajustement possible pour le masque

Essuyer les verres des lunettes avant de les enfiler

Tirer le masque sur le nez et placer les lunettes au-dessus du masque

Traitement des lésions oculaires liées au travail Premiers secours sur le lieu de travail

Le traitement spécifique dépend du type de blessure. Les premiers secours de base doivent être administrés immédiatement sur le lieu de travail. Cela comprend notamment : Protéger le travailleur d’autres blessures

Placer des gouttes de collyres contenant un anesthésiant dans l’œil

En cas d’expositions chimiques, rinçage abondant (irrigation) de l’œil avec de l’eau du robinet Pour les lésions oculaires dues à un produit chimique, les médecins irriguent l’œil sans perdre de temps pour retirer les lentilles de contact ou toute autre chose. En général, l’irrigation permet de retirer les lentilles de contact. Une fois les premiers secours administrés sur le lieu de travail, les personnes présentant des lésions oculaires sont rapidement emmenées aux urgences de l’hôpital. Pour les lésions oculaires dues à un produit chimique, l’irrigation est généralement poursuivie pendant le transport à l’hôpital, en particulier si le produit chimique était un agent alcalin ou de l’acide fluorhydrique. Le traitement des blessures spécifiques dépend du type de blessure. Par exemple, si un syndrome des loges (qui provoque une augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil) est diagnostiqué, le chirurgien sectionne un tendon dans le coin externe de l’œil à l’endroit où les paupières supérieure et inférieure se rejoignent (canthotomie latérale). Cette procédure permet de réduire la pression intraoculaire. Les lésions graves (telles que des lésions de la cornée, des lacérations de la paupière et le syndrome des loges) nécessitent une évaluation et un suivi par un ophtalmologiste.