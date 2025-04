University of Iowa, Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine

L’intolérance environnementale idiopathique se manifeste par des symptômes intermittents très divers qui semblent provoqués par l’exposition à de faibles taux de plusieurs substances identifiables ou non, couramment rencontrées dans l’environnement, ou parfois à des champs électromagnétiques.

Les symptômes comprennent une augmentation du rythme cardiaque, une douleur thoracique, des sueurs, une gêne respiratoire, une asthénie, des bouffées de chaleur et des vertiges.

Des analyses peuvent être réalisées pour exclure des troubles allergiques comme causes de ces symptômes.

Le traitement comprend une psychothérapie, l’évitement de certaines substances, ou les deux.

L’intolérance environnementale idiopathique est généralement définie comme le développement de symptômes multiples susceptibles d’être causés par l’exposition à un certain nombre de substances chimiques identifiables ou non (inhalées, touchées ou ingérées) ou par l’exposition à des champs électromagnétiques chez une personne qui ne présente pas de défaillance organique détectable ni d’anomalie physique apparentée.

L’intolérance environnementale idiopathique est plus courante chez les femmes que chez les hommes. En outre, 40 % des personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique (également appelé maladie d’intolérance systémique à l’effort ou encéphalomyélite myalgique) et 16 % des personnes atteintes de fibromyalgie présentent également une intolérance environnementale idiopathique.

Les symptômes ne se manifestent pas systématiquement après l’exposition à une substance, même à des niveaux supérieurs à ceux qui semblaient auparavant être à l’origine des symptômes. De plus, les analyses de sang ne révèlent pas systématiquement une activation du système immunitaire de la personne. C’est pourquoi certains médecins estiment que l’intolérance environnementale idiopathique a une cause psychologique, probablement un type de trouble à symptomatologie somatique ou un trouble anxieux similaire à l’agoraphobie (peur des espaces ouverts) ou à une crise de panique. D’autres pensent que le trouble peut être un type de réaction allergique, car certaines personnes présentent bien diverses altérations du système immunitaire (bien que cela soit rare). On ne retrouve cependant pas un ensemble cohérent de modifications chez les personnes qui souffrent de ce syndrome : sa cause reste incertaine.

Symptômes de l’intolérance environnementale idiopathique Certaines personnes atteintes d’intolérance environnementale idiopathique manifestent les premiers symptômes après une seule exposition à un taux élevé de différentes substances toxiques. Les personnes peuvent attribuer leurs symptômes à l’exposition à ces substances, mais en général il n’existe pas de lien évident. Les symptômes comprennent une augmentation du rythme cardiaque, une douleur thoracique, des sueurs, une gêne respiratoire, une asthénie, des bouffées de chaleur, des vertiges, des nausées, une suffocation, un tremblement, des paresthésies, une toux, un enrouement et des difficultés de concentration. Les déclencheurs couramment rapportés de l’intolérance environnementale idiopathique comprennent les suivants : Alcool et drogue

Caféine et additifs alimentaires

Tapis et odeurs des meubles

Odeurs de carburant et d’échappement des moteurs

Matériaux de peinture

Parfums et autres produits parfumés

Pesticides et herbicides

Dispositifs de télécommunication mobiles

Diagnostic de l’intolérance environnementale idiopathique Les médecins suspectent une intolérance environnementale idiopathique si les symptômes de la personne : Récidivent lors d’une nouvelle exposition à une substance chimique spécifique

Récidivent après une exposition à des niveaux beaucoup plus bas que ceux précédemment tolérés ou habituellement tolérés par d’autres

Diminuent quand les personnes quittent l’environnement responsable

Se développent en réponse à une grande variété de substances chimiques différentes Si les symptômes d’une personne suggèrent une intolérance environnementale idiopathique, les médecins essayent d’identifier les causes possibles des symptômes, y compris d’autres troubles. Par exemple, les symptômes peuvent être causés par des maladies du bâtiment, des troubles allergiques, certaines maladies auto-immunes ou des troubles psychologiques. Selon les symptômes de la personne et les observations réalisées lors de l’examen clinique, des tests ou des évaluations supplémentaires peuvent être utiles. Par exemple, on peut effectuer des analyses de sang et des tests cutanés pour diagnostiquer des troubles allergiques, ou si l’on soupçonne une dépression ou de l’anxiété, une évaluation par un psychiatre pourrait s’avérer utile.